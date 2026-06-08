阿联酋声援菲律宾并就地震遇难者表示慰问

阿通社阿布扎比2026年6月8日电 阿联酋就菲律宾南部棉兰老岛地区发生地震并造成多人死亡和受伤表示声援。

阿联酋外交部在一份声明中表示，对遇难者家属以及菲律宾政府和人民遭遇这一灾难表示诚挚慰问和同情，并祝愿伤者早日康复。