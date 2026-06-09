Visa：85%的阿联酋消费者使用人工智能购物工具

阿通社迪拜2026年6月9日电 Visa发布2026年阿联酋年度《保持安全》研究报告，评估消费者对数字商务和欺诈行为的认知及行为模式。由韦克菲尔德研究公司开展的本年度调查显示，人工智能赋能购物和社交电商正在改变消费者行为，而消费者对信任和安全保障的期望依然保持强劲。

调查显示，85%的阿联酋消费者曾使用人工智能工具辅助购物，其中60%用于查看评价和产品评级，59%用于比价，55%用于寻找礼品创意。

Visa表示，这一趋势反映出消费者对现代技术优势的广泛信心。93%的受访者认为，包括人工智能工具在内的新技术使在线购物比以往更加快捷和便利。与此同时，60%的消费者在网上购物过程中发现新的品牌或零售商。

然而，在让人工智能代为完成交易方面，消费者仍保持谨慎。目前仅有32%的受访者表示愿意信任人工智能代理完成结账，凸显出在智能代理商业时代建立消费者信任的重要性。

随着人工智能应用的扩大，消费者越来越将技术视为打击欺诈的一部分。57%的受访者认为人工智能使识别诈骗变得更加容易，而85%的消费者相信人工智能未来将在防范欺诈方面发挥关键作用。

社交媒体购物已成为主流消费方式。69%的阿联酋消费者曾直接通过社交媒体平台购买商品。然而，随着商业活动扩展至更多数字渠道，欺诈风险也随之增加。46%的消费者在过去12个月内遭遇过金融诈骗，其中38%的受害者表示诈骗发生在社交媒体平台上。

研究还显示，消费者对儿童遭遇网络诈骗的担忧日益加深。80%的受访者认为身边的儿童难以识别诈骗行为，67%的消费者表示曾见过儿童在网络游戏或网上购物过程中成为诈骗受害者。

随着儿童获得更多数字支付工具的使用权限，33%的阿联酋家长表示其子女能够使用移动支付应用或数字钱包。

在防范网络购物欺诈方面，消费者更倾向于由机构承担主要责任。36%的受访者认为银行或金融机构应承担首要责任，同样比例的人认为政府部门或监管机构应承担这一责任；34%的消费者认为支付服务提供商应负责，而仅19%认为消费者自身应承担主要责任。

消费者还希望获得更主动的安全保障。60%的受访者表示，如果银行或支付应用能够在发现可疑活动时实时发出警报，他们会感到更加安全；33%的消费者则表示，在结账页面看到熟悉且可信赖的标识会增强安全感。

Visa海湾合作委员会风险管理主管迪比亚乔蒂·森表示，随着在线购物和社交电商的快速发展，欺诈和诈骗正变得越来越复杂。消费者认为防范欺诈是共同责任，但仍期待银行和支付机构发挥主导作用。

他补充说，随着商业活动向人工智能驱动和智能代理模式发展，消费者欢迎人工智能带来的便利，但对于让人工智能直接代为完成购买仍持保留态度。