阿联酋航空与皇家马德里续签合作协议至2031年

阿通社迪拜2026年6月9日电 阿联酋航空与皇家马德里足球俱乐部续签合作协议，将这一足坛最具影响力的赞助合作关系之一延长至2031年，进一步巩固双方合作关系，使其持续时间接近二十年。

阿联酋航空自2011年起一直是皇家马德里的合作伙伴。2013年，双方合作进一步深化，阿联酋航空成为俱乐部官方球衣赞助商。

根据续签协议，阿联酋航空将继续担任皇家马德里男女足球队的官方主赞助商和官方航空合作伙伴。其标志性品牌标识将继续出现在球员比赛球衣、训练装备以及球队工作人员服装上，并覆盖西班牙足球甲级联赛、欧洲冠军联赛、西班牙国王杯和西班牙超级杯等主要赛事。

此次续约也标志着双方合作的重要里程碑——成为西甲历史上持续时间最长的球衣赞助合作关系。

除比赛装备外，续签协议还包括在圣地亚哥·伯纳乌球场内大范围展示阿联酋航空品牌，使用俱乐部训练设施，以及使用阿联酋航空贵宾室。该专属场馆接待空间将为航空公司忠实客户和商业合作伙伴提供具有阿联酋航空特色的服务体验。

双方合作还延伸至皇家马德里青训体系，支持下一代足球人才培养，体现阿联酋航空对足球运动未来发展的长期承诺。

此次赞助合作还进一步增强了阿联酋航空在篮球领域的影响力。根据新签署的多年期协议，阿联酋航空将担任皇家马德里篮球俱乐部官方主赞助商，合作期限同样持续至2031年。

阿联酋航空企业传播、市场营销与品牌执行副总裁布特罗斯·布特罗斯表示，阿联酋航空长期致力于支持足球运动，通过人们对这项运动的共同热爱连接数百万球迷并凝聚社区。我们与皇家马德里建立的合作关系正是这一承诺的典范。我们始终将球迷置于赛事核心，为他们创造难忘时刻，并激励新一代球迷和运动员。

他表示，随着我们与皇家马德里关系不断深化，阿联酋航空在西班牙的业务布局也不断扩大。自2010年开通马德里首条航线以来，我们目前在马德里和巴塞罗那运营每日五班航班，通过迪拜为更多城市提供可靠便捷的全球联程服务，并持续将阿联酋航空最先进的机上产品引入西班牙市场。这体现了我们对该市场的长期承诺。”

皇家马德里主席弗洛伦蒂诺·佩雷斯表示，这一合作关系体现了双方多年来建立的牢固而独特的伙伴关系。在俱乐部历史上最成功的时期之一，我们始终并肩前行，并将继续共同推进这一合作进程。

秉持追求卓越的共同理念——无论是在足球场、篮球场还是航空领域——阿联酋航空与皇家马德里在过去15年中不断拉近球迷与赛事之间的距离。

多年来，阿联酋航空曾在多架空客A380客机上喷涂以皇家马德里一线队球员为主题的专属涂装，并在专门执行包机任务的波音777客机上采用全机身特别涂装。该飞机曾承担皇家马德里从马德里飞往吉达参加西班牙超级杯赛事的包机服务。

双方还联合开展了多项珍贵球迷体验活动，包括球员见面会、比赛日互动活动以及各类竞赛活动，让最热情的球迷有机会亲临赛场。

阿联酋航空对足球运动的支持体现在其与多家世界知名俱乐部建立的长期合作关系中。目前，阿联酋航空品牌标识展示于阿森纳足球俱乐部、AC米兰、皇家马德里、本菲卡体育俱乐部和里昂奥林匹克俱乐部的球衣上。

此外，阿联酋航空还是德国足球豪门拜仁慕尼黑足球俱乐部一线队的白金合作伙伴。阿联酋航空担任英格兰足总杯冠名赞助商已近十年。

在阿联酋国内，阿联酋航空还支持由14家俱乐部组成的职业足球联赛，各队争夺全国冠军头衔。

阿联酋航空拥有全球航空业规模最大的体育赞助组合，涵盖世界范围内最受欢迎、参与度最高和关注度最大的体育项目，包括足球、网球、橄榄球、篮球、帆船、自行车、高尔夫、赛马、板球以及澳式足球。通过其全球体育赞助网络，阿联酋航空持续帮助全球球迷更加贴近他们热爱的体育运动、俱乐部和赛事。