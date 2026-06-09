阿提哈德航空将喀布尔航线航班增至两倍

阿通社阿布扎比2026年6月9日电 阿提哈德航空公司将自2026年7月15日起把阿布扎比与喀布尔之间的航班数量增加一倍；由于该航线自开通以来增长迅速，航空公司决定在两个方向均增设第二个每日航班。

喀布尔于2026年3月加入阿提哈德航空航线网络，最初每周运营四班。需求显著超出预期，不仅点对点旅客需求强劲，而且大量旅客利用阿布扎比扎耶德国际机场作为枢纽，转机前往欧洲及其他目的地。

该航线由空中客车A320飞机执飞，机型配置为8个商务舱座位和150个经济舱座位。随着每日双班航班安排的实施，往返阿富汗与阿联酋的旅客将在出发时间方面拥有更多选择，无论其出行目的为探亲、商务还是休闲。

阿富汗与阿联酋保持着长期联系，而阿联酋拥有海湾地区规模最大的阿富汗侨民社区之一。对于在阿联酋各地生活和工作的数十万阿富汗人，以及在两国之间拥有商业和贸易联系的人士而言，扩展后的航班时刻安排将提供更具灵活性且联通性更强的服务。

阿提哈德航空首席收益与商务官阿里克·德表示，市场对我们开通喀布尔航线的反应极为积极。自首航之日起，需求始终保持强劲，增至每日双班航班，正是旅客通过预订行为向我们传递信息的直接体现。

他补充说，此次快速扩展再次体现了我们在航线网络发展方面所采取的战略方针，使我们能够迅速响应旅客需求，并进一步巩固阿布扎比作为连接区域市场与我们全球航线网络重要门户的地位。