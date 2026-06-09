穆罕默德·本·拉希德航天中心宣布阿联酋大学团队成功完成“2025亚洲零重力实验竞赛”国际空间站实验

阿通社迪拜2026年6月9日电 穆罕默德·本·拉希德航天中心宣布，阿联酋大学学生团队代表阿联酋研发的科学实验已在国际空间站成功完成。

该实验是在“2025亚洲零重力实验竞赛”框架下实施的。该项目由日本宇宙航空研究开发机构牵头，并与包括穆罕默德·本·拉希德航天中心在内的多家航天机构合作开展。

本届比赛共有来自9个国家的11支队伍参赛，体现了区域内在空间科学和学生创新方面的广泛参与。阿联酋的参赛工作由穆罕默德·本·拉希德航天中心协调推进，作为其支持科学教育和鼓励学生参与应用研究持续努力的一部分。

决赛活动包括各参赛国成果展示，以及对国际空间站实验实施过程的现场直播观看。由6名学生和1名指导教师组成的阿联酋大学团队以线上方式代表阿联酋参赛，并实时见证了其设计实验在轨执行的全过程。

这项名为“微重力环境下简谐运动与阻尼效应研究”的实验，由美国国家航空航天局宇航员克里斯托弗·威廉姆斯在国际空间站日本实验舱“希望号”内完成实施，标志着阿联酋学生主导科研项目在微重力环境中的重要突破。

该实验由工程专业学生团队开发，重点研究弹簧—质量系统的简谐运动以及其在微重力条件下逐渐减弱的过程。通过分析在缺乏地球重力条件下的阻尼效应，研究有助于深入了解机械系统在太空环境中的运行特性，并对卫星运行和国际空间站实验具有参考价值。

在最终阶段之前，学生团队开展了多轮地面试验，使用不同质量参数反复测试系统，以确保实验结果的准确性和一致性。这些实践工作为实验适应国际空间站微重力环境奠定了关键基础。

此次实验成功实施，建立在阿联酋大学团队此前从全国遴选中脱颖而出的基础上。此前，共有来自阿联酋8所大学的74名学生提交17项研究方案参与竞选，最终阿联酋大学团队获得代表资格。

除最终入选项目外，该计划还汇聚了来自全国各地的众多学生，他们提出的创新构想也为项目相关科学讨论作出了积极贡献。