迪拜人道主义与欧盟合作开展第二次空运行动 支援埃博拉疫情应对工作

阿通社迪拜2026年6月9日电 根据阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的指示，迪拜人道主义与欧盟委员会欧洲民事保护与人道主义援助行动总司密切协调，实施第二次紧急空运援助行动，支持刚果民主共和国应对埃博拉疫情的持续紧急响应工作。援助物资经乌干达转运。

由迪拜皇家空军提供的一架满载波音747货机运送了约60吨关键人道主义和医疗援助物资。这些物资来自联合国人道主义应急仓库网络、世界卫生组织和联合国儿童基金会。

迪拜人道主义首席执行官兼董事会成员朱塞佩·萨巴表示，这是我们在一周内为应对埃博拉疫情而协调实施的第二次空运行动，体现了阿联酋坚定支持人道主义行动并与世界各地有需要人群站在一起的承诺。通过此次行动，我们汇聚了迪拜人道主义组织多个成员和合作伙伴，进一步强化了在物流、专业知识和资源方面的多方合作模式，从而实现更快速、更高效的人道主义响应。

他补充说，此次行动体现了迪拜人道主义组织与欧盟之间不断深化的战略合作。这一合作建立在双方去年签署的行政安排协议基础之上，并进一步巩固了双方提升全球人道主义行动时效性、可持续性和影响力的共同目标。

萨巴表示，尽管面临各种挑战，我们始终认为持续开展人道主义行动是一项责任，而非一种选择。

欧盟民事保护和人道主义援助行动总干事马切伊·波波夫斯基表示，国际合作对于应对刚果民主共和国及整个地区的埃博拉疫情至关重要。我欢迎迪拜人道主义组织迅速调动资源，在这一关键时刻向刚果（金）东部地区运送救援物资。欧盟与所有受影响社区坚定站在一起，并将继续全力支持遏制病毒传播和挽救生命的各项努力。