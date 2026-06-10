迪拜水电局采用先进智能系统提升配电网络可靠性

阿通社迪拜2026年6月10日电 迪拜水电局已采用一套先进智能系统，以提升其配电网络的可靠性。

自动智能电网恢复系统是一项开创性解决方案，专注于全面自动化和即时决策，支持电网运行准备能力，以适应迪拜快速城市化和经济增长的需求。该创新系统目前正在迪拜水电局配电电力部门实施。

迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔耶尔表示，我们继续在电网管理和运营方面采用智能和先进解决方案，这与英明领导层将迪拜打造为未来之城以及拥有全球最可靠、最高效和最可持续能源网络之一的愿景相一致。

他补充说，该系统代表着电网韧性领域的一项重大进步，能够实现对故障作出即时响应，最大限度减少对客户的影响，并在实时数据和智能分析的支持下，以高效率和高运行精度加快服务恢复。

他说，这一创新成果还体现了我们致力于加强业务连续性并提升关键基础设施运行准备能力的承诺。该智能能源系统能够预测、适应并灵活应对各种运行挑战，进一步巩固迪拜在智能和可持续电网领域的全球领先地位。

自动智能电网恢复系统能够自动隔离发生中断的馈线，并通过将用户转接至相邻线路恢复其余用户的供电服务，从而确保服务连续性。

馈线沿线的所有变电站均配备智能电子设备和远程终端单元，以提供实时监测和变电站运行可视化信息，从而实现更快速的故障检测和服务恢复。

系统采用点对点现代通信协议，以确保馈线沿线各变电站与配电控制中心之间的数据传输可靠性。

这一创新成果体现了运行智能化在配电网络中的实际应用。

该系统有助于提高可靠性、改善资产利用效率、通过减少不必要的现场干预提升技术团队的安全性，并加强基于准确实时数据的决策能力。

迪拜水电局配电执行副总裁拉希德·本·胡迈丹表示，该系统标志着向智能化、自愈型配电网络转型迈出了重要一步。该系统有助于缩短故障响应时间、改善可靠性指标，并增强面向客户的服务连续性。