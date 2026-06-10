阿联酋领跑人工智能数字购物应用

阿通社迪拜2026年6月10日电 全球领先的数字支付公司Checkout.com发布的一项新研究显示，新兴消费者需求与支持代理式商业所需的信任、控制和基础设施之间正在出现不断扩大的差距。

上述结论载于Checkout.com发布的新报告《代理式商业2026：消费者需求与商家准备状况》。

尽管全球相当比例的消费者预计人工智能购物将迅速扩展，但阿联酋在采用速度方面超过了所有其他受调查地区。对于尚未使用该技术的阿联酋消费者而言，他们平均预计在未来12个月内，代理式商业将处理其在线购物的10%或以上。总体而言，79%的阿联酋消费者表示，他们愿意让人工智能代其完成购买，仅有2%的受访者表示，他们完全不会有动力使用人工智能购物代理。

其结果是在阿联酋形成了一种独特的消费者动态变化，即信任边界正在被彻底重新界定。近三分之二（64%）的阿联酋消费者表示，他们对人工智能购物代理的信任程度将高于对自己家庭成员的信任，这一比例显著高于美国的27%和英国的25%。此外，64%的受访者认为，人工智能购物代理购买的服装比他们自己挑选的更适合自己。

这种接受程度还延伸至高度敏感的金融类别。近四分之一（24%）的阿联酋消费者愿意与人工智能共享其工资、可支配收入以及实时银行余额，而19%的受访者愿意授权其访问个人日历。

消费者明确指出了组织如何培育对代理式商业的信任，但在阿联酋，这种自动化伴随着品牌忠诚度的重塑。研究发现，71%的阿联酋消费者表示，如果人工智能购物代理发现了更具价值的选择，他们将允许其更换自己偏好的品牌并替代产品。为应对这一情况，24%的受访者表示，如果知道人工智能仅会从其预先批准的零售商或品牌处购买商品，其对该技术的信心将得到最大提升。

对于阿联酋消费者而言，代理式商业的主要驱动力是便利性，但其也反映出非典型的购物行为。当西方消费者将复杂购买置于优先事项末端时，阿联酋消费者对人工智能管理其资金表现出异常开放的态度，其中22%的受访者表示，金融服务和保险产品将是他们最早委托人工智能处理的事项之一。

此外，72%的受访者表示，他们会专门利用人工智能代理抢购节庆或活动门票，以避开数字排队；62%的受访者承认，他们会利用人工智能购物代理代为购买商品，而不告知任何人。

研究结果表明，随着代理式商业的扩展，阿联酋消费者正在将责任转移给银行。如果人工智能代理发生错误，例如购买错误商品或产生意外费用，17%的阿联酋消费者认为，支付服务提供商、银行或银行卡发卡机构应承担主要责任，以纠正错误并发放退款。

Checkout.com首席营销官罗里·奥尼尔表示，代理式商业正迅速从概念走向现实。消费者开始尝试利用人工智能代理进行日常采购，同时，在整个行业范围内，我们正看到围绕支持电子商务下一发展阶段的协议和标准展开快速协作。然而，尽管采用率正在快速提升，其背后的基础设施仍处于发展完善阶段。

消费者需要确信，人工智能代理将在围绕安全、退款、授权权限及支出限额的明确控制框架内运行。在这些基础保障机制建立到位之前，信任仍将是推广应用过程中最大的障碍之一。