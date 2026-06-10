沙迦机场获国际机场协会机场碳认证四级认证

阿通社沙迦2026年6月10日电 沙迦机场获得国际机场协会管理的机场碳排放认证计划四级认证，这一里程碑式成就体现了机场在可持续发展和气候行动领域持续取得的重要进展。

该认证于2026年5月12日至14日在泰国曼谷举行的国际机场协会亚太及中东地区大会、会议暨展览会期间正式授予。

这一成就反映出沙迦机场持续推进其碳管理战略与全球气候目标保持一致，通过实现绝对排放量减少，并加强与机场生态系统合作伙伴的协作，作为航空业共同应对气候变化努力的一部分。

值此之际，沙迦机场管理局主席阿里·萨利姆·米德法表示，沙迦机场获得机场碳认证计划四级认证，体现了我们持续致力于将可持续发展融入机场运营的各个方面。获得这一等级认证要求机场实现绝对排放量减少，并扩大与机场社区合作伙伴的协作，以最大程度提升环境保护工作的整体成效。

他补充说，这一成就与阿联酋和沙迦酋长国推动环境可持续发展的愿景高度一致，同时支持阿联酋2050年净零排放战略倡议。我们将继续实施高质量项目，重点提升能源效率、扩大可再生能源解决方案的应用，并推出有助于减少排放和提升运营卓越水平的创新举措。”

他进一步强调，机场碳排放认证计划仍然是航空业碳管理领域最具权威性的全球框架。他指出，沙迦机场晋升至四级认证，体现了其长期气候战略的成功实施。该战略建立在创新、协作和有效伙伴关系基础之上，进一步巩固了其作为区域机场典范的领先地位。

国际机场协会亚太及中东地区总干事斯特凡诺·巴龙奇表示，我们祝贺沙迦机场获得机场碳认证四级认证。通过确立自身在高效碳管理方面的领先地位，沙迦机场展现出建设更加可持续未来的坚定承诺。这一成就与航空业到2050年实现净零排放的共同愿景完全一致。

沙迦机场于2014年启动机场碳认证计划进程，获得一级认证，成为地区内最早加入该计划的机场之一。

2016年，机场在实施多项提升能源效率措施后获得二级认证，其中包括安装LED照明系统、升级空调系统以及在多个机场设施中应用太阳能。

2018年，沙迦机场获得三级认证，通过将排放管理范围扩大至机场社区内的合作伙伴，包括航空公司和地面服务供应商，并采用更高效的能源与资源管理措施。

2020年，沙迦机场通过支持经认证的减碳项目抵消剩余不可避免排放，成为海湾合作委员会国家首家、也是中东地区第二家获得三级加强认证——碳中和的机场。

在此背景下，获得四级认证标志着机场环境发展历程中的又一重要里程碑，体现出其已从实现碳中和迈向与合作伙伴共同实现绝对且可持续减排的新阶段。

机场碳认证计划由国际机场协会欧洲分会于2009年推出，并于2011年扩展至亚太地区。该计划为机场提供全面框架，用于衡量、管理和减少碳排放，认证体系共分七个等级，从排放测绘直至实现净零碳平衡及以伙伴关系推动的气候行动。

随着获得四级认证，沙迦机场继续巩固其作为区域可持续航空领先机场之一的地位，在按照最高国际标准提供负责任且高效出行体验的同时，为全球应对气候变化努力作出积极贡献。