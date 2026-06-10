阿卜杜拉·本·扎耶德会见美国常驻联合国代表

阿通社阿布扎比2026年6月10日电 阿联酋副总理兼外交部长谢赫阿卜杜拉·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见了美国常驻联合国代表迈克·华尔兹大使。

双方在阿布扎比举行的会见期间，讨论了阿拉伯联合酋长国与美国之间的合作，特别是在多边行动和国际组织框架内的合作。双方还回顾了地区局势发展，以及针对阿联酋和若干兄弟国家的伊朗无端袭击所产生的影响，以及这些袭击对国际和平与安全、能源供应、海上安全和全球经济稳定的影响。

谢赫阿卜杜拉殿下对美国在上述伊朗无端袭击发生后向阿联酋表达全面声援表示赞赏。

双方回顾了地区最新事态发展，包括苏丹和黎巴嫩的局势，并讨论了通过加强集体行动应对当前挑战，以及支持旨在实现本地区人民稳定与繁荣的努力，从而促进可持续地区和平与安全的途径。

谢赫阿卜杜拉殿下与迈克·华尔兹大使还讨论了阿联酋与美国日益发展的战略关系，以及进一步加强各领域合作的方式。

谢赫阿卜杜拉殿下重申，两友好国家之间长期关系牢固，并且其战略伙伴关系持续发展。他强调，双方共同致力于推进这一伙伴关系，并扩大所有重要领域的合作，以符合两国共同利益，并促进地区和国际层面的安全、稳定与繁荣。

阿联酋驻美国大使优素福·奥泰巴参加了会见。