国际足联：2026年世界杯有望打破观众人数纪录

阿通社墨西哥城2026年6月11日电 国际足球联合会宣布2026年世界杯16座承办球场的最终观众容量。2026年世界杯将在加拿大、墨西哥和美国举行，这将是世界杯历史上规模最大的一届赛事。

国际足联表示，各承办球场已准备就绪，将迎接来自世界各地的数百万球迷，并将在全部比赛期间提供世界一流的观赛体验，彰显这一全球最大足球盛事的特殊地位。

公布球场官方容量是赛事开幕前最后阶段运营准备工作的一部分。外界预计，本届世界杯有望打破1994年美国世界杯创下的现场观众人数纪录。由于本届赛事首次有48支国家队参赛，市场关注度和观赛需求显著提升。

1994年世界杯（同样在美国举行）的累计现场观众人数约为350万人次，这一纪录预计将在本届赛事中被刷新。

国际足联指出，2026年世界杯将在人参赛球队数量、比赛场次和观众人数等方面创下前所未有的新纪录，进一步推动足球运动在全球范围内的发展，并为球迷与赛事互动树立新的标准。

在各承办城市中，墨西哥城球场以80,824个座位位居首位，其后分别为纽约/新泽西球场80,663个座位、达拉斯球场70,649个座位和洛杉矶球场70,492个座位。

承办球场名单还包括：亚特兰大球场68,239个座位、休斯敦球场，68,777个座位、费城球场68,324个座位、旧金山湾区球场 68,827个座位、堪萨斯城球场69,045个座位、西雅图球场66,925个座位、波士顿球场64,146个座位、迈阿密球场64,478个座位、温哥华球场52,497个座位、蒙特雷球场51,243个座位、瓜达拉哈拉球场45,664个座位以及多伦多球场43,036个座位。