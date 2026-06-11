迪拜航空开通博克拉每日直航 进一步加强与尼泊尔互联互通

阿通社迪拜2026年6月11日电 迪拜航空11日宣布开通飞往博克拉国际机场的每日新航线，这将成为该公司在尼泊尔的第二个航点。

该直飞航班将于2026年9月23日开通，从迪拜国际机场3号航站楼运营。

随着每日飞往博克拉航班的开通，作为尼泊尔第二大城市和旅游之都，博克拉将首次获得来自阿拉伯联合酋长国的直航服务，迪拜航空也将成为首家运营这一重要航线的航空公司。

这一宣布标志着迪拜航空进一步扩大其在尼泊尔的业务布局。自2009年以来，该公司一直成功运营尼泊尔航线，迄今累计运送旅客约400万人次。

迪拜航空公司首席执行官盖斯·阿尔盖斯在谈及新航线开通时表示，自2009年开通加德满都航线以来，尼泊尔一直是迪拜航空极为重要的市场。开通飞往博克拉的直飞航班，体现了我们持续致力于促进阿联酋与尼泊尔之间贸易和旅游自由流动的承诺。通过建立连接尼泊尔第二大城市的直达航线，并打造进入该市场的另一门户，我们很自豪能够利用迪拜作为世界级航空枢纽的地位，为商务旅客和休闲旅客开辟新的出行便利渠道。

迪拜航空商业运营部高级副总裁苏迪尔·斯里达兰表示，我们很高兴通过开通飞往博克拉的每日航班，进一步扩大我们在尼泊尔的业务版图，为旅客在整个航线网络中提供更多灵活性和选择。这条新航线经过战略布局，旨在满足来自阿联酋以及迪拜航空更广泛航线网络的强劲需求，并通过我们与代码共享合作伙伴及联运合作伙伴的合作，为来自海湾合作委员会国家、中东、欧洲以及更远地区的旅客提供便捷和可靠的衔接服务。乘坐这条航线的旅客将能够体验我们的高品质服务。无论选择拥有更高舒适度和私密性的商务舱，还是体验升级版经济舱，都将享受到优质的飞行体验。