阿联酋航空在2026年APEX奖评选中荣膺“中东地区最佳航空公司”称号

阿通社迪拜2026年6月11日电 阿联酋航空在2026年APEX最佳航空公司奖评选中获评“中东地区最佳航空公司”，进一步巩固了其作为全球领先旅游品牌之一的地位。

该奖项在爱尔兰都柏林举行的颁奖典礼上颁发，以表彰该航空公司持续提供卓越客户体验的表现。

该荣誉基于经过核实的旅客反馈，阿联酋航空在五个关键类别中取得了优异评分，分别为座椅舒适度、客舱服务、餐饮、娱乐和互联互通。

旅客评价强调，阿联酋航空致力于提升其空中客车A380、空中客车A350和波音777机队的舒适性，并通过持续实施客舱翻新计划以及在所有舱位等级引入新一代座椅产品予以支持。

该航空公司还因其多元文化客舱乘务团队而获得认可，该团队由来自140多个国籍的成员组成，并可使用70多种语言提供服务；同时，其服务理念以卓越、周到、创新和热忱为核心。

在餐饮类别中，阿联酋航空凭借其多道式餐饮体验、以目的地为灵感设计的菜单以及在所有舱位等级提供的丰富饮品选择获得高分评价，其中包括商务舱和头等舱的高端餐饮服务。

其屡获殊荣的ice机上娱乐系统也是获得该项认可的重要因素之一，该系统提供超过6500个内容频道，包括电影、电视节目、音乐、播客、体育赛事直播以及教育内容。

阿联酋航空在机上互联服务方面的投资也获得了旅客的高度认可。通过与星链的合作，该航空公司正在其机队范围内引入高速、低延迟互联网连接服务。

目前，已有超过33架波音777-300ER飞机以及首批3架空中客车A380飞机配备该项技术，预计将在2027年年中前完成全机队部署。

APEX奖项依据独立旅客反馈评定，该反馈通过APEX与Concur旗下TripIt合作收集；TripIt是全球使用最广泛的旅行规划应用程序之一。

在2026年度奖项评选中，采用五星评级体系对全球600多家航空公司的100多万次航班进行了评估。