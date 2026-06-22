阿布扎比经济许可证数量同比增长21%

阿通社阿布扎比2026年6月22日电 阿布扎比注册管理局是阿布扎比经济发展局负责发展和监管商业领域的机构。该局报告显示，2026年第一季度新发放经济许可证数量较2025年同期增长21%。

阿布扎比各地区和各经济部门新经济许可证数量及类别的强劲增长，再次证明阿布扎比商业生态系统对优质投资的吸引力，以及其在过去一段时期区域面临挑战的情况下保持持续增长的能力。

与去年同期相比，2026年第一季度阿布扎比酋长国有效许可证数量增长12%。

阿布扎比各地区新经济许可证持续增长，其中艾因地区增长58%，达夫拉地区增长28%，阿布扎比地区增长18%。

新商业许可证增长20%，专业许可证增长193%，农业、渔业及畜牧业活动许可证增长5%。

2026年第一季度进入生产阶段的工业许可证数量增长3%，2026年前三个月共有34家新的工业设施进入全面运营阶段。这有助于实现阿布扎比工业战略的目标，即加强供应链并提升本地生产能力。

阿布扎比经济发展局副局长哈马德·萨亚赫·马兹鲁伊表示，在全球和区域挑战与变化持续存在的背景下，阿布扎比继续展现出将挑战转化为增长与繁荣机遇的能力。这些强劲指标再次证明阿布扎比经济的韧性和吸引力，以及酋长国政策和立法框架在建立先进商业体系方面的有效性；该体系具有活力、适应能力以及高效供应链，能够满足公民和居民的需求。

马兹鲁伊补充说，我们致力于与企业、投资者和利益相关方保持持续沟通，以进一步完善政策，并支持商业部门持续开展经营活动，提高阿布扎比经济竞争力，巩固阿布扎比作为人才、企业和投资首选目的地的地位。”“我们重申将继续努力，确保建立一个综合生态体系，使所有参与者能够充分发挥潜力并创造长期价值。

2026年第一季度，阿布扎比商户许可证继续增长17%，自由职业许可证激增261%，“Mobdea”许可证增长15%，反映出阿布扎比有利于创业和开展经营活动的环境。

促销优惠活动增长2%，广告增长26%，反映出商业活动持续扩张。

阿布扎比注册管理局局长穆罕默德·穆尼夫·曼苏里表示，随着在阿布扎比设立企业的需求持续增长，我们将继续顺应商业领域的发展与变化，进一步巩固阿布扎比作为优质投资和寻求增长扩张的雄心企业首选目的地的领先地位，并支持酋长国战略优先事项。

他补充说，在过去一段时期，我们持续努力加强市场稳定、保护消费者权益，并确保供应链的顺畅运行。经济机构的合作有助于确保商品和服务的供应，维护消费者权益，并保障业务连续性。我们将继续推进相关工作，提供尽可能最佳的营商环境，并使企业家能够充分利用酋长国经济的能力、潜力、多样性和活力。