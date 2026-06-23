迪拜水电局“绿色充电器”倡议自2014年以来供应逾62000兆瓦时电力

阿通社迪拜2026年6月23日电 自迪拜水电局于2014年推出绿色充电倡议以来，电动汽车充电活动显著增长，反映出电动汽车在迪拜的普及率持续提升。

在此期间，迪拜水电局通过由超快速充电器、快速充电器、公共充电器和壁挂式充电器组成的充电网络，累计提供超过62000兆瓦时的电力，为电动汽车行驶超过3.1亿公里提供支持。

迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔耶尔在接受阿联酋通讯社采访时表示，该倡议体现了迪拜水电局致力于支持英明领导层将迪拜建设成为智慧城市和可持续城市的愿景，同时加强能源领域与交通出行领域之间的融合。

迪拜水电局表示，自该倡议启动以来，始终致力于按照最高国际标准建设先进且可靠的电动汽车充电基础设施，鼓励个人和机构采用低排放交通解决方案，从而减少碳足迹并提升酋长国居民的生活质量。

塔耶尔表示，该倡议支持《迪拜清洁能源战略2050》和《迪拜绿色交通战略2030》，两大战略要求推广绿色和可持续交通解决方案，并扩大电动汽车应用范围。

他指出，该倡议还为《迪拜2050净零碳排放战略》以及《阿联酋2050年实现净零排放战略倡议》作出贡献，支持迪拜向低碳交通体系转型。

目前，迪拜水电局已部署四种类型的电动汽车充电设备：

• 超快速充电器：150千瓦直流电，配备Type 2接口。

• 快速充电器：43千瓦交流电Type 2接口，以及50千瓦直流电CHAdeMO和Combo CCS接口。大部分此类充电器安装于加油站。

• 公共充电器：双22千瓦交流电，配备双Type 2接口。

• 壁挂式充电器：22千瓦交流电，配备单个Type 2接口。

目前，迪拜已建成2223个电动汽车充电站，绿色充电倡议注册用户数量增至23600人。

迪拜水电局绿色充电站全天候24小时、每周7天在迪拜多个重要地点提供服务。用户可通过迪拜水电局官方网站、智能应用程序以及另外14个数字平台轻松查找充电站位置。