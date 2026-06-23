阿布扎比自然历史博物馆虚拟课程惠及7500余名学生

阿通社阿布扎比2026年6月23日电 阿布扎比自然历史博物馆正通过“虚拟博物馆课程”教育项目，将长达138亿年的自然历史带入课堂。该项目旨在帮助学生在博物馆展厅之外了解博物馆故事、馆藏以及科学主题。

自今年4月启动以来，该项目已吸引约7500名学生和500多名教师参与，覆盖40多所学校，反映出阿联酋及海外学校对该项目日益增长的需求。

该项目旨在将阿布扎比自然历史博物馆的教育服务延伸至实体展厅之外，目前已成为博物馆学习项目的长期组成部分。

“虚拟博物馆课程”结合博物馆教育人员的实时指导、预录展厅内容以及后续学习活动，帮助学校以独立学习体验或实地参观前衔接课程的形式参与博物馆教育活动。

阿布扎比自然历史博物馆馆长彼得·基尔加德博士表示：“从一开始，我们的目标就是建设一座在课堂中与在萨迪亚特文化区一样充满活力的博物馆。通过‘虚拟博物馆课程’，我们正将138亿年的自然历史直接带给年轻学习者，帮助他们认识到科学是一段与他们所处世界、提出的问题以及未来发展息息相关的鲜活故事。”

每场课程均根据参与学生的年龄特点、兴趣及课程需求量身定制。课程以博物馆教育人员的在线欢迎环节开始，随后带领学生开启虚拟探索之旅，通过10件重点展品讲述宇宙和地球的发展历程。

在课程过程中，学生将从宇宙起源和地球形成出发，了解生命演化、人类历史以及当今丰富的生物多样性，并有机会提出问题、分享观察成果，探讨濒危动物、灭绝动物、气候变化、生物多样性以及环境保护等主题。

作为实体参观活动的补充，这些课程为学校提供了与阿布扎比自然历史博物馆建立联系的灵活方式。对于部分学校而言，该课程是实地参观博物馆前的预备体验；而对于国际学校或无法前往博物馆的学校而言，该项目则提供了远程接触博物馆教育人员、馆藏资源及故事讲述内容的机会。

该项目还通过符合不同年龄层特点的后续活动，将学习延伸至屏幕之外。例如，低年龄段学生可围绕“Stegotetrabelodon emiratus”展开书信写作和绘画创作，并在未来参观博物馆时携带作品展示；高年龄段学生则通过鼓励观察、思考和科学探究的活动，深入了解环境主题。

课程全部通过线上方式开展，并与教师密切协调，在课程时长、参与人数以及课程重点方面保持灵活安排。

该项目还获得阿布扎比文化与旅游局的教育团队支持，特别是在覆盖阿联酋教育部学校方面发挥了积极作用。