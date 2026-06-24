迪拜机场公司揭幕迪拜国际机场空管塔新设计

阿通社迪拜2026年6月24日电 迪拜机场公司公布了迪拜国际机场空中交通管制塔的全新设计，将这一机场最具辨识度的地标之一打造成为展现国家自豪感的重要象征，矗立于迪拜面向世界的重要门户。

经过重新设计后，阿联酋国旗成为该塔的核心视觉元素，所有抵达和离开迪拜的旅客均可清晰看到这一标志。揭幕仪式在机场空侧区域举行特别庆典活动，其间迪拜警方举行阅兵展示，以空中交通管制塔作为活动背景。

迪拜机场公司高级管理层、运营团队以及“oneDXB”合作伙伴代表出席活动。此次活动旨在彰显支撑迪拜国际机场日常运营的协作精神、精准执行能力和共同使命。

迪拜机场公司首席运营官马吉德·朱克尔表示，空中交通管制塔是迪拜国际机场最重要、最具象征意义的建筑之一。每天，数以千计的重要决策在这里作出，确保航空器、旅客及机场运营能够安全、高效地在迪拜运行。航空业是阿联酋经济的重要支柱，我们致力于推动这个伟大国家持续发展。通过将阿联酋国旗的色彩融入这一标志性建筑，我们不仅展现所服务国家的雄心壮志，同时也向确保迪拜国际机场始终高举国旗、联通世界的卓越团队和合作伙伴致敬。”

自1960年启用单条跑道以来，迪拜国际机场已发展成为全球最繁忙的国际机场。高89米的空中交通管制塔自2000年扩建完成后投入运营以来，一直是机场日常运转体系中的核心组成部分。每一架飞机的抵达、起飞及运行调度，都依赖于空侧运营团队、航空公司、地面服务机构、安全团队、服务合作伙伴以及整个“oneDXB”社区之间的紧密协作。

该建筑采用独特的中央扶壁式立柱和拱形翼状结构设计，整体造型犹如一座未来主义风格的飞鸟雕塑。塔顶设有先进的多层级控制中心，这是整座建筑最具标志性的部分，也是迪拜空中导航服务公司开展运行管理工作的所在地，负责保障全球最繁忙国际机场的高效顺畅运行。