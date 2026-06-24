2026年阿拉伯旅游市场展凸显迪拜韧性与全球旅游枢纽地位

阿通社迪拜2026年6月24日电 2026年阿拉伯旅游市场展进一步巩固了迪拜作为全球最具韧性、准备最充分的旅游目的地之一的地位。在全球旅游与旅行行业持续应对不断变化的市场环境之际，该展会再次彰显了迪拜的国际吸引力和行业领导力。

2026年阿拉伯旅游市场展将于2026年9月14日至17日在迪拜世界贸易中心举行。届时，国际旅游业界将在行业发展的关键时期齐聚迪拜，进一步体现各方对迪拜保持业务连续性、卓越运营能力以及全球互联互通水平的信心。

2026年阿拉伯旅游市场展调整后的举办日期体现出审慎且协作的安排方式，旨在支持全球旅游业发展，为参展商、买家、访客及合作伙伴提供更大的灵活性和参与信心，同时最大程度提升参会率及商务交流机会。

RX Global阿联酋区域投资组合总监丹妮尔·柯蒂斯表示，在当前旅游业最需要加强合作的时期，阿拉伯旅游市场展作为行业重要平台，其促进业界重新建立联系、加强伙伴关系以及推动富有意义对话的作用，是我们的核心优先事项之一。

她补充说，依托迪拜世界一流的基础设施、卓越的运营韧性以及强有力的公私部门协同机制，2026年阿拉伯旅游市场展将继续发挥凝聚全球旅游业的重要作用，并支持行业长期复苏与未来增长。

迪拜经济与旅游局下属迪拜旅游与商业推广公司国际运营高级副总裁胡尔·哈贾表示，在城市远见卓识领导层的指导下，迪拜始终坚持长期规划、高效应变以及政府与行业利益相关方之间紧密合作的发展模式。面对近期地区局势变化，迪拜始终保持开放、正常运作并欢迎全球游客，这进一步巩固了世界各地旅行者、企业及国际合作伙伴对迪拜的信任。”

以“旅游2040：通过创新与技术开辟新前沿”为主题，2026年阿拉伯旅游市场展将更加重视全球旅游生态体系中的韧性建设、适应能力和未来发展准备。

阿拉伯旅游市场展会议项目将重点探讨塑造国际旅游业未来发展的机遇与挑战，并设置专题会议，围绕危机管理、目的地韧性、游客信心、航空运输连续性、数字化转型以及可持续长期增长战略等议题展开讨论。

在全球舞台、未来舞台和体验中心等平台上，政策制定者、旅游主管机构、研究人员及科技领域领军人士将共同探讨旅游目的地如何提升风险预判能力、增强运营灵活性，并提高应对地缘政治、经济及环境因素冲击的整体韧性。

与STR、牛津经济研究院旗下旅游经济公司、GSIQ以及国际大会及会议协会（ICCA）等机构合作开展的研究型专题会议，将为业界提供关于游客情绪变化、全球流动趋势、目的地竞争力以及未来旅游需求的战略洞察。

欧睿国际全球旅游洞察经理斯蒂芬·达顿将发表题为《旅游业现状：通胀、多重危机与新的旅游现实》的主旨演讲。