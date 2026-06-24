阿联酋航空货运扩大东亚和东南亚货运航线网络

阿通社迪拜2026年6月24日电 阿联酋航空货运SkyCargo宣布，战略性扩大其在东亚和东南亚的全货机服务网络，通过增加航班频次和拓展航点，满足区域制造业中心与中东、非洲、欧洲及美洲主要市场之间不断增长的物流互联需求。

2025/2026财年，阿联酋航空货运通过全货机和客运航班，从东亚和东南亚12个市场累计运输货物超过43.9万吨，较2024/2025财年增长约5%。

阿联酋航空货运部门高级副总裁巴德尔·阿巴斯表示，东亚和东南亚是全球经济的重要制造中心，在高科技制造、生鲜产品出口以及全球电子商务等领域发挥着重要作用。随着客户需求持续增长，公司增加全货机航班并扩大货机网络布局，为出口商提供高效的航空物流连接，帮助货物快速、安全运抵全球客户。

他说：“阿联酋航空货运不仅通过覆盖本地区12座城市的全货机服务为客户提供更多选择和灵活性，同时依托飞往25个目的地的宽体客机腹舱货运能力，进一步增强运输能力。东亚和东南亚客户每周可通过阿联酋航空全球网络获得超过12000吨货运运力。”

作为扩张计划的一部分，阿联酋航空货运将日本东京成田机场的全货机运力提升一倍，每周航班由1班增至2班，以支持日本汽车、电子及制药产业的发展。

同时，公司将中国香港的全货机航班增加至每周37班，为这一地区重要出口市场客户提供更大的运输灵活性。

在中国中部，阿联酋航空货运已将河南省郑州的货运航班增至每周3班，进一步加强当地工业中心与迪拜及国际市场之间的物流联系。

此外，公司恢复了新加坡经印度孟买飞往迪拜的每周1班全货机航线，进一步打造亚洲区域重要贸易通道。

公司表示，飞往泰国曼谷的每周全货机航班持续保持强劲需求，为科技产品、生鲜产品、时尚商品及消费品出口提供支持。

与此同时，公司继续运营每周4班飞往越南河内的全货机航班，为越南出口商提供通往迪拜、中东及全球市场的快速物流通道，重点支持生鲜产品及其他主要出口商品运输。

除全货机网络外，阿联酋航空货运还充分利用阿联酋航空宽体客机腹舱货运能力，每周依托东亚和东南亚超过320班客运航班，为客户提供高频次、大运力航空货运解决方案。

阿联酋航空货运正在参加2026亚洲航空货运博览会，这是亚洲规模最大的航空货运与航空物流专业展会，汇聚业内主要企业和出口商，展会于2026年6月24日至26日举行。