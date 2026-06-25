阿布扎比卫生局与默沙东公司探讨建立区域医疗保健物流枢纽

阿通社阿布扎比2026年6月25日电 阿布扎比卫生局宣布与全球制药企业默沙东（MSD）开展合作，共同研究在阿布扎比健康、耐力、长寿与医学集群设立区域物流枢纽的可行性。

这一重要物流枢纽旨在增强区域医疗供应链的安全性和韧性，同时加快创新医疗解决方案的可及性，进一步彰显阿布扎比作为具有韧性、面向未来生命科学中心的地位。

根据协议，在完成实施工作并获得相关批准后，默沙东区域物流枢纽预计将支持覆盖多个区域市场的广泛产品组合配送。除增强区域供应链韧性外，该物流枢纽还将改善创新疗法的可及性，并建设支持新一代医疗健康创新成果商业化和规模化推广所需的基础设施。

该合作协议体现了阿布扎比作为生命科学创新战略门户的重要地位，并有助于完善阿布扎比酋长国智能生命科学生态系统。在这一生态体系中，科研发现、技术开发、生产制造和医疗应用汇聚于统一平台，以实现创新成果的大规模转化。

阿布扎比卫生局副局长努拉·哈米斯·盖西博士表示，默沙东有意在阿布扎比设立区域物流枢纽，充分体现了阿布扎比发展环境的优势，以及酋长国作为全球医疗卫生行业领导企业可信赖合作伙伴的重要地位。对于区域患者而言，这一重要进展将使挽救生命的疗法更加触手可及；对于全球而言，则进一步彰显阿布扎比具备推动医疗健康创新规模化发展并产生全球影响的能力。

默沙东海湾国家、利比亚和埃及地区董事总经理阿什拉夫·马拉克表示，此次拟开展的合作体现了双方共同致力于加强区域医疗卫生体系建设的愿景。通过将默沙东的全球专业经验与阿布扎比先进生态体系相结合，我们希望进一步增强医疗体系韧性，提升创新成果惠及患者的效率。双方将共同努力，加快改变生命的创新疗法的可及性，并推动服务社区实现更好的健康成果。