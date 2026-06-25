阿布扎比通过全球战略合作推进罕见病基因编辑疗法发展

阿通社阿布扎比2026年6月25日电 阿布扎比卫生局、M42与Mammoth Biosciences在美国圣迭戈举行的2026年BIO国际大会期间签署合作谅解备忘录，共同推进基因编辑疗法、临床研究以及先进治疗产品制造在阿布扎比的发展。

此次合作进一步巩固了阿布扎比已建立的基因组学和精准医疗生态体系，标志着阿布扎比实现从基因组测序向治疗方法研发迈进的重要一步，并在统一的综合生态体系内完成这一转型。

依托阿联酋基因组计划产生的科研成果，此次合作将支持开发针对遗传性疾病的下一代治疗方案，同时进一步提升阿布扎比在临床研究、先进疗法制造和科学创新等领域的综合能力。

此次合作还将支持阿布扎比通过健康、耐力、长寿与医学集群进一步发展生命科学产业，加快医疗创新在科研、临床开发、制造及商业化等领域的发展。

阿布扎比卫生局副局长努拉·哈米斯·盖西博士表示，阿布扎比通过长期持续投资科研和创新，已在基因组学和精准医疗领域建立了坚实基础。下一阶段的重点，是把这些科研成果转化为能够应对本地区及全球一些最复杂疾病的治疗方案。”

根据合作协议，阿布扎比卫生局将提供监管框架和科研环境；M42将提供人口基因组学、医疗服务及临床研究基础设施；Mammoth Biosciences将提供基于突破性CRISPR基因编辑科学开发的先进基因编辑平台。三方将共同加快科研发现向惠及广大人群实际应用的转化。

M42综合医疗解决方案首席执行官法赫德·马尔祖基博士表示，阿联酋基因组计划产生的重要科研成果，帮助我们更加深入了解本国居民的健康需求。通过此次合作，我们将在这一基础上进一步推动先进疗法研发，同时不断提升阿布扎比在科研、临床及先进制造方面的综合能力。

Mammoth Biosciences首席执行官特雷弗·马丁表示，阿布扎比最大的优势，在于能够将基因组学、医疗服务、临床研究和监管体系整合于统一生态系统之中。这为推动新型治疗方案研发以及扩大前沿医疗创新成果的应用创造了良好环境。

根据协议，双方合作将围绕四个相互关联的重点领域展开，以加快先进治疗药物的研发和应用。各方将共同推动Mammoth Biosciences领先临床候选产品MB-111进入阿布扎比临床研究体系，支持本地医疗机构获得先进基因治疗和基因编辑临床试验资格，并推动相关技术能力向本地临床团队转移。

合作还将支持阿布扎比建立先进治疗产品制造能力，首先建设符合药品生产质量管理规范的脂质纳米颗粒生产能力，并逐步发展成为完整的GMP先进疗法制造体系。同时，双方还将通过系统化培训和人才培养计划，长期提升本地在CRISPR基因编辑领域的专业能力。

随着阿布扎比持续完善覆盖基因组学、临床研究、先进疗法研发及制造等医疗健康全产业链能力，此次合作标志着阿布扎比在推动科研成果转化为实际治疗方案，以及进一步提升精准医疗和生命科学创新能力方面迈出了重要一步。