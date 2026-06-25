迪拜工商会推介波兰和匈牙利市场机遇 助力本地企业拓展国际业务

阿通社迪拜2026年6月25日电 迪拜工商会是迪拜商会旗下三家商会之一。该会当天举办最新一期“聚焦”活动，帮助迪拜本地企业深入了解拓展波兰和匈牙利市场的发展机遇。

活动吸引了130名与会者。与会企业深入了解了波兰和匈牙利的主要贸易和投资机会，并获得了在两国开展业务的实用信息。与会者还围绕两国最具发展潜力的产业领域进行了交流，并探讨了进入上述市场及实现可持续增长的有效策略。

此次活动也是“新视野”倡议的推介活动之一。该倡议为迪拜企业提供机会，参与由迪拜工商会组织、前往精心遴选国际市场的贸易代表团。商会计划于2026年第四季度组织企业代表团赴波兰和匈牙利开展贸易访问。

迪拜商会总裁兼首席执行官穆罕默德·阿里·拉希德·卢塔表示，我们致力于支持私营部门企业发掘全球市场蕴藏的高潜力发展机遇。通过与国际合作伙伴建立桥梁，并打造促进对话和知识交流的高效平台，我们正帮助企业拓展国际业务，增强竞争力，实现可持续增长。这些努力有助于落实迪拜巩固其全球商业、贸易和投资中心地位的发展愿景，同时支持工商界把握世界各地的新发展机遇。

活动期间，与会者还听取了关于迪拜工商会支持迪拜企业国际化发展的相关举措介绍，并全面了解了波兰和匈牙利的贸易及投资机会。