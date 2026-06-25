迪拜金融服务管理局：2025年受监管机构数量增长16%

阿通社迪拜2026年6月25日电 迪拜金融服务管理局作为迪拜国际金融中心独立的银行、金融服务和资本市场监管机构，当天发布题为塑造未来金融市场的2025年年度报告。

报告显示，迪拜金融服务管理局（DFSA）于2025年共批准设立并注册182家新机构，使受监管机构总数增至1050家，较2024年增长16%。受监管机构涵盖银行、资本市场、财富与资产管理、保险及金融科技等领域。

报告指出，自2025年12月31日报告期结束以来，根据2026年3月发布的全球金融中心指数第39期，迪拜全球排名升至第7位，创历史最好成绩。

该报告发布之际，迪拜国际金融中心和迪拜金融业继续保持强劲发展势头，进一步巩固了迪拜国际金融中心作为中东、非洲和南亚地区领先国际金融中心的地位。

迪拜金融服务管理局主席法德尔·阿里表示，迪拜金融服务管理局将继续支持迪拜国际金融中心的快速发展，配合迪拜经济议程D33和DIFC 2030战略，力争到2033年将迪拜打造成为全球四大金融、投资和创新中心之一。

他说，2025年，共有182家受监管机构加入迪拜国际金融中心，使受监管机构总数达到1050家，实现连续第三年两位数增长。目前，这一充满活力的金融生态系统已汇聚全球绝大多数全球系统重要性银行，以及众多财富和资产管理机构、资本市场机构、银行、保险公司、审计机构和专业服务机构。迪拜在最新一期全球金融中心指数中跃居全球第7位，创历史最佳排名，充分体现了各方共同推动金融体系发展的成果。

迪拜金融服务管理局首席执行官马克·斯图尔德表示，根据塑造未来金融市场年度报告，2025年是迪拜国际金融中心连续第三年实现两位数增长，表明市场继续对迪拜国际金融中心和迪拜保持高度信心，金融生态体系不断扩大和深化，这得益于迪拜金融服务管理局实行以风险为基础、符合国际标准的监管体系。

他说，这一积极势头延续至2026年，尽管全球不确定性仍然存在。在充满不确定性的环境下，投资者更加青睐像迪拜国际金融中心这样拥有完善风险监管框架、健全制度体系以及长期战略公信力的司法辖区。过去几个月，迪拜金融服务管理局全体员工以及政府部门、银行业、保险业和金融业合作伙伴表现出色，为未来金融市场发展持续奠定基础。

报告指出，2025年，银行、保险、资本市场、金融科技以及财富和资产管理等领域均保持持续增长。

2025年，新发行债券总额达到306亿美元，使未偿债券上市规模增至1474亿美元。迪拜国际金融中心继续保持全球主要伊斯兰债券上市中心之一地位，未偿伊斯兰债券上市规模达到1079亿美元。场外交易市场交易额和交易量均创历史新高，2025年第四季度交易额达到13万亿美元。

财富和资产管理领域方面，基金管理行业扩大至121家获授权机构，管理资产规模达到1760亿美元；整个财富与资产管理行业拥有超过320家获授权机构，提供咨询管理资产规模达到2200亿美元。此外，迪拜国际金融中心已跻身全球五大对冲基金中心之一，中心内注册对冲基金数量达到87只。

截至2025年第四季度末，迪拜国际金融中心银行合并资产负债表规模达到2510亿美元，同比增长19%；私人银行咨询管理资产增至1038亿美元，同比增长23%。

保险领域方面，保险相关机构数量增长15%。再保险公司和再保险承保机构总承保保费创历史新高，达到42.4亿美元；保险经纪公司承保保费达到33.8亿美元。

在执法和市场诚信方面，迪拜金融服务管理局2025年推进17项调查，并于年底前完成其中7项。管理局共收到涉及其监管范围内机构和个人的投诉322宗，其中81%在28天内完成处理，同时发布消费者风险提示49项，较2024年增长69%。

报告还指出，迪拜金融服务管理局继续加强与政府机构、国际标准制定机构、金融机构及行业利益相关方的合作，持续完善政策框架，支持金融市场发展。

截至2025年底，迪拜金融服务管理局已签署120份双边谅解备忘录、5份多边谅解备忘录以及8项创新合作协议，进一步加强跨司法辖区的监管合作。

2025年，管理局进一步完善数字金融、数字资产、可持续金融及科技赋能金融服务等领域监管框架。其于2025年3月推出的代币化监管沙盒已吸引来自6个司法辖区的企业提交96份意向申请。

迪拜金融服务管理局年度人工智能调查显示，2025年，迪拜国际金融中心内52%企业已积极应用人工智能技术，高于2024年的33%；生成式人工智能应用同比增长166%。

报告还指出，新一代线上审批平台DFSA Connect的推出，提高了授权及审批流程效率，在保持高水平服务质量和严格监管的同时，使授权申请数量增长25%。