阿联酋向六个国家公民提供落地签证

阿通社阿布扎比2026年6月25日电 阿拉伯联合酋长国宣布扩大落地签证政策适用范围，将印度尼西亚共和国、越南社会主义共和国、泰王国、菲律宾共和国、肯尼亚共和国和南非共和国6国公民及其随行家庭成员纳入该计划。

根据新决定，上述6国持普通护照的公民及其随行家庭成员，如持有由美国、欧盟成员国、英国、新加坡共和国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰或加拿大签发的有效居留许可，可在抵达阿联酋时申请有效期14天或60天的落地签证。该举措体现了阿联酋灵活的入境和居留制度，以及为国际旅客提供更加便捷顺畅出行体验的承诺。

对此，外交部表示，扩大落地签政策适用范围体现了阿联酋致力于加强与友好国家双边关系，深化经济、文化及民间交往的坚定承诺。该举措将为上述国家公民提供更多机会，亲身体验阿联酋丰富多元的文化风貌、世界一流的旅游资源、充满活力的经济、优越的营商环境以及享誉全球的基础设施。

外交部进一步强调，将继续与有关国家主管部门密切协调，便利国际旅客流动，简化领事服务程序，进一步巩固阿联酋作为全球领先商业、投资、创业和高端人才目的地的地位。

联邦身份、公民、海关和港口安全管理局表示，此次调整体现了管理局持续完善阿联酋签证框架、扩大受益范围，并推动相关服务与国际旅行、旅游和人员流动最佳实践接轨的努力。

管理局指出，该决定还将进一步加强阿联酋与合作伙伴国家的合作，同时支持阿联酋在居留、旅游和旅行等全球竞争力指标中保持领先地位。

管理局解释，新落地签政策的申请条件包括：申请人及其随行家庭成员须为上述6个符合条件国家的公民，并持有由美国、欧盟成员国、英国、新加坡共和国、日本、韩国、澳大利亚、新西兰或加拿大签发的有效居留许可。根据签证类别不同，可申请14天或60天落地签证。

管理局表示，14天落地签证可在持有人停留阿联酋期间申请延期一次；60天落地签证仅适用于一次入境停留，不可延期。两类签证到期后，持有人均须离境。逾期停留者将按每日50迪拉姆的标准缴纳罚款。

其中，14天落地签证的签发总费用为100迪拉姆，60天落地签证的签发总费用为250迪拉姆。