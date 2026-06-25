迪拜环球港务基金会与迪拜世博城基金会携手推动非洲高影响力创新项目发展

阿通社迪拜2026年6月25日电 迪拜环球港务基金会与迪拜世博城基金会宣布建立战略伙伴关系，旨在加快推动应对全球最紧迫发展挑战的社会创新企业成长。目前，双方支持的相关项目已惠及超过100,000名儿童和青年。

此次合作将迪拜环球港务基金会致力于创造可持续社区影响的承诺，与迪拜世博城基金会的全球创新者计划相结合，为那些通过创新解决方案推动社会、经济和环境可量化进步的创业者提供支持。

双方首先支持了来自非洲的两家创新企业——塞内加尔的Le Lionceau和坦桑尼亚的Smartcore。这两家企业从该计划第七期项目中脱颖而出，凭借其在教育、技能发展和青年赋权领域的创新成果获得支持。

在塞内加尔，双方合作目前已通过分发Le Lionceau生产的营养婴幼儿食品，使超过55,000名儿童受益。该产品采用来自萨赫勒地区小农户种植、尚未得到充分利用的非洲农作物制成。在此次合作框架下，迪拜环球港务基金会专门推动向弱势群体儿童发放10,000袋强化婴幼儿营养米粉，相当于提供约40,000份高营养膳食，受益对象包括医院和孤儿院儿童。

在坦桑尼亚，教育科技企业Smartcore通过其数字教育平台Kisomo不断扩大优质教育覆盖范围。在双方基金会支持下，该平台目前已惠及超过59,000名儿童，包括在校学生和失学儿童，其中女性占60%。目前已有超过130所学校加入该平台，并为42所边缘地区学校配备离线平台服务，确保互联网覆盖不足地区的儿童能够公平获得教育资源。

在上述合作基础上，迪拜环球港务基金会还将支持迪拜世博城基金会最新一期全球创新者计划中的另外两家创新企业。该计划旨在推动应对极端高温挑战的创新解决方案实现规模化发展。

其中，来自印度的Fuselage Innovations利用先进农业无人机技术，为农作物精准识别高温胁迫并提供保护方案；来自尼日利亚的Moon Innovations则开发模块化太阳能系统，以保障气候脆弱地区的粮食安全、医疗服务和民生。两家企业均将获得最高100,000美元资助，同时获得技术指导、宣传推广以及国际交流合作机会。

迪拜环球港务基金会总干事拉蒂法·卡姆齐表示，这样的伙伴关系充分体现了以共同目标为导向的合作能够释放可规模化解决方案，为应对全球最紧迫挑战作出贡献。迪拜环球港务基金会始终致力于支持能够产生切实、长期影响的项目，从加强粮食安全到扩大优质教育机会。通过与迪拜世博城基金会合作，并赋能创新创业者，我们不仅回应了社区当前需求，也在投资建设更加具有韧性、更加包容的发展体系，为未来世代创造更加广阔的发展空间。

“作为全球贸易与物流领域的领导者，我们深刻认识到互联互通对于实现规模化社会影响的重要作用，并将继续利用全球网络支持此类项目实现可持续发展。”

迪拜世博城基金会执行董事优素福·凯雷斯表示，合作与创新推动发展始终是迪拜世博城各项工作的核心，我们非常高兴迪拜环球港务基金会成为合作伙伴。该基金会迄今提供的支持极大推动了各项项目的发展，我们也十分高兴双方合作将继续通过最新一期全球创新者计划支持更多应对关键挑战的创新项目。我们期待继续深化合作，共同推动建设更加可持续的未来。”

此次合作建立在双方自2020年迪拜世博会期间形成的长期合作基础之上，体现了双方共同推动创新驱动型发展成果规模化推广的目标。同时，此次合作也正值迪拜环球港务持续扩大其在迪拜世博城布局之际，其新的全球总部预计将于2027年建成。

双方表示，将继续探索在更多新市场开展类似合作项目，进一步扩大社会影响力。