迪拜未来博物馆启动全球创意征集 打造新一代未来体验

阿通社迪拜2026年6月25日电 迪拜未来博物馆正式启动一项全球公开征集活动，邀请阿联酋及世界各地公众提交创意构想和创新理念，共同打造该馆下一代沉浸式体验和面向未来的展示内容。

此次活动是未来博物馆在迎来开馆5周年之际持续发展进程的重要组成部分，体现了博物馆不断更新展览体验、前瞻科学、技术和社会变革趋势，并展望未来数十年人类发展方向的持续承诺。

该倡议进一步巩固了未来博物馆作为全球平台的地位，汇聚来自世界各地的科学家、创新者、研究人员、技术专家和社会变革推动者，共同探索大胆创新理念，开发应对人类最紧迫挑战的解决方案，并打造聚焦关键产业和新兴技术未来发展的沉浸式体验。

未来博物馆主席穆罕默德·阿卜杜拉·卡尔卡维表示，未来博物馆代表着阿联酋独具特色的发展模式，将前瞻思维转化为制度化实践，使知识、创新、技术和人类想象力共同塑造未来。

他表示，与记录历史的传统博物馆不同，未来博物馆着眼于未来可能的发展方向，以及科学、技术和创新为建设更加美好未来带来的机遇。未来博物馆始终致力于呈现持续更新、聚焦未来的内容，因为未来不是等待而来的，而是通过知识、想象力和行动共同创造出来的。

他继续表示，阿联酋已经建立起将前瞻思维转化为切实战略、项目、倡议和发展成果的全球典范。今天，我们希望进一步扩大公众参与未来设计，因为能够改变人们生活的创意，可能来自世界任何地方的任何一个人。

他介绍说，未来博物馆的下一阶段将推出新一代更加深入、更具沉浸感和高度互动性的体验项目，聚焦未来数十年预计将重塑经济、社会和人们日常生活的重大科学和技术变革。

卡尔卡维表示，邀请社会公众共同参与未来体验设计，体现了阿联酋坚持合作、开放和赋能的发展理念。我们相信，当不同文化、不同专业领域和不同经历的思想汇聚在一起，共同创造造福全人类的解决方案时，才能共同构建最美好的未来。

未来博物馆邀请阿联酋及世界各地公众通过博物馆官方社交媒体平台提交创意方案。有关建议将作为未来博物馆持续更新展览体验、展览内容和创新项目的重要参考，更多详情将于稍后公布。

自2022年2月正式开放以来，未来博物馆不断巩固迪拜作为全球未来研究和创新中心的地位，汇聚来自世界各地的科学家、研究人员、创新者、企业家和科技先锋，同时为探讨科学技术快速发展为个人和社会带来的机遇提供全球交流平台。