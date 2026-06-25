第29届迪拜夏日惊喜节将于7月2日开幕

阿通社迪拜2026年6月25日电 迪拜将于7月2日至8月30日举办第29届迪拜夏日惊喜节。活动将持续60余天，推出丰富多彩的娱乐活动、家庭体验及大型零售促销，进一步巩固迪拜作为全球领先夏季旅游、购物和休闲目的地的地位。

本届活动由迪拜节庆与零售局主办，涵盖购物、娱乐、酒店、餐饮、文化及体育等多个领域，并推出数千项促销优惠、抽奖及奖品，包括汽车、现金奖励、奖学金，以及酒店和旅游景点优惠，为居民和游客提供丰富体验。

本届夏日惊喜节将推出两大购物季活动。其中，迪拜夏季大促将于7月2日至8月2日举行，数百个品牌商品最高可享90%折扣；开学季促销将于8月3日至30日举行，推出学习用品、服装及电子产品优惠，同时配套家庭娱乐活动和互动体验。

迪拜节庆与零售局首席执行官艾哈迈德·哈贾表示，迪拜夏日惊喜节持续巩固迪拜作为全球领先旅游、购物和娱乐目的地的地位。今年活动将推出丰富多样的文娱活动、促销优惠、奖品、演唱会及酒店体验，满足社会各界需求，同时支持经济增长，促进零售和旅游业发展。

本届活动将于7月2日至5日率先推出为期4天的开幕系列活动，包括多位知名艺人在多个购物中心举行免费现场演出，以及戏剧演出和适合各年龄层家庭参与的娱乐节目。

迪拜广受欢迎的吉祥物莫德什和达娜将重返购物中心、学校及各大娱乐场所与公众见面。莫德什世界将于7月3日至8月23日在迪拜世界贸易中心举行，推出家庭娱乐设施、游乐区、创意工作坊、现场表演及免费体验活动。此外，莫德什奖学金计划将向10名获奖者分别提供价值20,000迪拉姆的奖学金。

今年活动还新增多项内容，包括将于8月7日至8日举行的开学嘉年华、City Walk举办的乐高国际足联互动体验、“用餐, 购物并赢取”促销活动，以及参与商场举办的豪华汽车和现金大奖抽奖活动。同时，还将举办支持阿联酋中小企业发展的系列活动，展示本土品牌。

餐饮方面，迪拜夏季餐厅周将于7月13日至8月2日举行；深受欢迎的“10迪拉姆美食”活动将于8月3日至30日推出，参与餐厅指定菜品统一售价10迪拉姆。

活动期间还将举办一系列演唱会和现场演出，其中包括贯穿7月和8月、汇聚多位阿拉伯歌手的“Beat the Heat”音乐节；8月29日，科威特迈阿密乐队将在可口可乐体育馆举行演唱会。此外，还将举办Candlelight烛光音乐会、艺术演出、戏剧表演及覆盖迪拜主要购物中心的互动体验活动。

迪拜夏日惊喜节还将继续推出大型购物促销和抽奖活动，包括“赢取您在迪拜的家”活动、豪华汽车及现金大奖抽奖，以及黄金、电子产品、时尚服饰、美妆产品和家具等品类的每日优惠和专项折扣。

本届活动还将推出数百项酒店、度假村及旅游景点优惠，提供约100项“宅度假”及休闲套餐，满足不同预算需求。

配合阿联酋家庭年主题，本届夏日惊喜节还将举办多项体育和社区活动，包括迪拜购物中心马拉松、室内跑步赛事以及足球主题互动体验等，打造集购物、娱乐、体育和酒店休闲于一体的综合性夏季活动，为整个酋长国营造丰富多彩的夏日消费体验。