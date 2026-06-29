阿联酋就卡塔尔公民遇难向卡塔尔表示声援

阿通社阿布扎比2026年6月29日电 阿联酋就兄弟国家卡塔尔国一名卡塔尔公民因该地区军事行动产生的弹片死亡、另一名阿拉伯国家公民受伤表示声援。

阿联酋外交部在一份声明中，对遇难者家属以及卡塔尔国政府和人民表示诚挚的哀悼和同情，并祝愿伤者早日康复。