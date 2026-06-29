马斯达尔在哈萨克斯坦为1吉瓦风电项目奠基

阿通社哈萨克斯坦江布尔州2026年6月29日电 全球清洁能源领军企业阿布扎比未来能源公司（马斯达尔）今日正式启动其位于哈萨克斯坦江布尔州的1吉瓦风电场项目建设。

这是马斯达尔在哈萨克斯坦开发的首个可再生能源项目，也是中亚地区规模最大的风电与电池储能系统一体化项目之一，总投资约14亿美元。项目配套建设容量为600兆瓦时的电池储能系统，以提升电网稳定性。项目由马斯达尔牵头开发，并与W Solar、Samruk-Kazyna基金旗下Qazaq Green Power公司及哈萨克斯坦投资发展基金共同推进。

项目奠基仪式吸引了阿联酋和哈萨克斯坦两国政府高级官员及代表出席，彰显双方在推动可持续发展和清洁能源部署方面不断深化的战略合作伙伴关系。

项目建成后，预计每年可为哈萨克斯坦南部约88万户家庭提供清洁电力，并减少约250万吨二氧化碳排放。同时，项目还将建设400多公里架空输电线路，进一步完善哈萨克斯坦南部电网基础设施。

当天，马斯达尔还与哈萨克斯坦人工智能与数字发展部签署路线图协议，共同推进哈萨克斯坦首个全天候清洁能源项目建设，为公用事业规模用户全天24小时稳定供应清洁能源。

根据协议，项目首期将为数据中心和人工智能基础设施提供最高200兆瓦稳定基荷电力。路线图协议将为项目选址、技术评估及相关方协调等开发工作奠定基础。

Samruk-Kazyna首席执行官努尔兰·扎库波夫表示，很高兴与马斯达尔共同启动这一具有里程碑意义的项目。这座1吉瓦风电场开启了哈萨克斯坦与阿联酋合作的新篇章，体现了双方共同推动低碳经济、应用创新技术和建设可持续能源未来的坚定承诺。

哈萨克斯坦能源与基础设施部长叶尔兰·阿肯热诺夫表示，与马斯达尔的合作将推动哈萨克斯坦可再生能源产业发展，加快迈向碳中和目标。项目将提升地区能源安全，并为可再生能源行业引入先进技术。哈方感谢合作伙伴持续投资本国可持续发展，并将为项目各阶段顺利实施提供全面支持。

马斯达尔首席执行官穆罕默德·贾米尔·拉马希表示，该项目是马斯达尔全球业务拓展的重要一步，也是公司持续深耕中亚市场的重要体现。作为马斯达尔在哈萨克斯坦的首个项目，它进一步巩固了公司在中亚地区的领先地位，也体现了马斯达尔支持哈萨克斯坦长期发展和能源安全的坚定承诺。与此同时，公司很高兴签署路线图协议，推动全天候可再生能源解决方案在哈萨克斯坦进一步应用，为未来产业提供可靠、经济、清洁的电力保障。

Alpha Dhabi Holding董事总经理兼集团首席执行官哈马德·阿梅里表示，此次项目奠基是Alpha Dhabi将气候投资打造为可持续增长核心驱动力的重要成果。公司通过与马斯达尔及旗下W Solar合作，充分展现了阿联酋清洁能源领导力正在不断走向全球，通过资本、专业能力和长期承诺支持能源转型不断加速的市场。江布尔州风电及储能项目体现了公司对清洁基础设施长期投资价值的坚定信心。

拟建的哈萨克斯坦全天候清洁能源项目，将进一步巩固马斯达尔在全天候可再生能源解决方案领域的领先优势。2025年10月，公司已在阿布扎比启动全球首个24小时不间断供电的吉瓦级太阳能与电池储能项目建设。该项目将建设5.2吉瓦直流光伏电站，并配套19吉瓦时电池储能系统，每天可稳定输出最高1吉瓦基荷电力，是目前全球规模最大的太阳能与储能一体化项目。

上述项目将有力支持哈萨克斯坦实现清洁能源发展目标，并进一步扩大马斯达尔在中亚地区的业务布局。目前，公司已在中亚多个国家开展项目，同时朝着2030年前全球项目装机容量达到100吉瓦的战略目标稳步迈进。

哈萨克斯坦已制定积极的能源转型目标，计划到2030年可再生能源发电占全国发电量的15%，到2050年提高至50%。江布尔风电项目将在推动上述目标实现、增强国家长期发展能力、提升能源安全和促进可持续经济发展方面发挥重要作用。