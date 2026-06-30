阿布扎比亚斯岛亚斯水世界创下水上乐园水滑梯数量最多的吉尼斯世界纪录™

阿通社阿布扎比2026年6月30日电 位于阿布扎比亚斯岛的亚斯水世界正式获得吉尼斯世界纪录认证，凭借拥有55条水滑梯，荣获“水滑梯数量最多的水上乐园”世界纪录称号。

在该获奖水上乐园举行的庆祝仪式上，米拉尔集团首席执行官穆罕默德·阿卜杜拉·扎阿比博士和阿布扎比亚斯水世界总经理拉扬·哈达尔从吉尼斯世界纪录中东和北非地区及土耳其官方认证官哈南·斯皮尔斯手中接过吉尼斯世界纪录证书，标志着该水上乐园再创一项重要里程碑。

拉扬·哈达尔表示：“我们非常荣幸获得吉尼斯世界纪录‘水滑梯数量最多的水上乐园’称号，这是阿布扎比亚斯岛亚斯水世界发展历程中的又一重要里程碑。包括阿联酋最高水滑梯在内的一系列全新游乐设施投入运营，体现了我们持续为游客提供创新、世界一流水上娱乐体验的坚定承诺。凭借创纪录的55条水滑梯，亚斯水世界进一步巩固了其作为全球领先水上乐园之一的地位，为家庭、朋友及追求刺激体验的游客带来难忘的欢乐体验。

此次刷新世界纪录，得益于水上乐园近期完成的扩建项目。扩建新增了11项全新游乐设施、水滑梯及娱乐项目，并进一步丰富了以“失落之珠传奇”为主题延伸打造的“失落之城”主题区域。目前，阿布扎比亚斯水世界拥有70多项游乐设施、水滑梯和景点，其中创世界纪录的55条水滑梯已成为园区最具代表性的核心体验。

从阿联酋最高水滑梯“Matamir’s Drop”，到高速竞速滑道及互动式水上探险项目，阿布扎比亚斯水世界不断突破水上娱乐体验的创新边界。最新推出的设施将先进娱乐体验与富有阿联酋文化特色的故事主题巧妙融合，为各年龄层游客打造难忘的游园体验。

此次获得新的吉尼斯世界纪录称号，标志着阿布扎比亚斯水世界迈入新的发展阶段，不仅将为亚斯岛带来更多世界级水上娱乐体验，也为全球水上娱乐行业树立了新的国际标杆。