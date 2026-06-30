哈伊马角陶瓷与罗伯特·卡沃利签署独家许可协议

阿通社哈伊马角2026年6月30日电 哈伊马角陶瓷集团宣布，已与罗伯特·卡沃利签署一项多年期独家授权协议，授权开发、生产及销售冠以罗伯特·卡沃利品牌的陶瓷砖、卫浴洁具及水龙头产品。

根据协议，哈伊马角陶瓷集团将在包括阿拉伯联合酋长国、沙特阿拉伯、巴林、阿曼、科威特、约旦、黎巴嫩、埃及、伊拉克、土耳其、摩洛哥和印度在内的战略市场，负责设计、开发及销售罗伯特·卡沃利系列产品。

此次合作将罗伯特·卡沃利独具特色的设计美学及意大利奢华品牌传承，与哈伊马角陶瓷集团在全球制造、创新能力及广泛分销网络方面的优势相结合。双方旨在推出新一代高端室内空间解决方案，将卓越工艺、精致设计与现代奢华生活方式融为一体。相关系列产品将通过哈伊马角陶瓷集团直营网点及批发渠道，在授权市场进行销售。

根据合作开发的首个罗伯特·卡沃利系列产品，将于2026年9月在意大利博洛尼亚举行的Cersaie 2026国际展会上正式发布。该展会是全球领先的陶瓷表面材料及浴室家居用品国际专业展览会。

在9月全球正式发布前，阿拉伯联合酋长国部分哈伊马角陶瓷旗舰展厅将率先举行专属产品预览活动。随后，双方还将在2026年11月举行的迪拜设计周期间举办第二场重要展示活动，为授权市场的客户及业内专业人士打造专门展示平台。

哈伊马角陶瓷集团首席执行官阿卜杜拉·马萨德表示,与罗伯特·卡沃利开展合作，是哈伊马角陶瓷发展历程中一个值得自豪且具有里程碑意义的重要时刻。罗伯特·卡沃利标志性的设计语言及深厚的意大利品牌底蕴，与我们世界一流的制造实力、全球业务布局以及持续创新的企业文化相结合，共同打造出在高端品质生活领域独具特色的价值主张。