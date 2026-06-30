迪拜水电局2025年可持续发展文化指数达92.33%

阿通社迪拜2026年6月30日电 迪拜水电局在2025年继续取得全球领先的可持续发展文化指数成绩。该指数依据一项覆盖约4,000名员工的企业调查得出。

迪拜水电局获得92.33%的评分，显著高于其他参与机构63.9%的平均水平。这一成绩体现了迪拜水电局在行业中的领先地位和卓越绩效，也反映出其持续取得超越行业基准的优异成果。

可持续发展文化指数用于衡量员工对可持续发展的认知态度及其在日常生活中的实践情况，同时识别推动或阻碍实现可持续发展成果的相关因素。

迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔耶尔对员工展现出的高水平可持续发展意识表示赞赏，并高度评价他们致力于将可持续发展理念融入工作环境的努力。他指出，迪拜水电局是全球可持续发展文化指数表现领先的机构之一，这一成就体现了该机构长期致力于提升可持续发展意识，并将经济、环境和社会可持续发展理念全面融入企业文化、运营及各项业务活动。

塔耶尔表示，我们致力于落实英明领导层的前瞻性愿景，把人力资本投资作为实现可持续和全面发展的重要驱动力，同时推进《迪拜2050清洁能源战略》和《迪拜2050净零碳排放战略》。我们在可持续发展文化指数中取得的优异成绩，体现了迪拜水电局与全体员工共同坚定践行可持续发展原则，并将其贯彻到各项业务工作的承诺。

他补充说，这些成果彰显了迪拜水电局推动可持续发展的成效，进一步培育了以可持续发展价值观为核心的企业文化，并加强协作应对不断变化的挑战。迪拜水电局还持续推出教育和宣传计划及平台，提高员工对最新可持续发展实践、自然保护和生物多样性保护的认识，并鼓励他们积极参与可持续发展相关议题。”

迪拜水电局业务发展与卓越执行副总裁瓦利德·本·萨勒曼表示，我们的教育和互动项目成功提升了员工能力，并帮助他们掌握全球可持续发展和净零排放领域的最新实践。我们将继续激励良性竞争，进一步巩固迪拜水电局作为全球领先公用事业机构的地位，为当代和后代创造更加可持续的未来。

通过“可持续发展连接”倡议，迪拜水电局定期举办各类互动活动，同时通过“可持续发展对话”项目组织宣传讲座，帮助员工了解本地、国际及机构层面有关可持续发展和气候变化的最新动态。

可持续发展文化指数从可持续发展文化的关键驱动因素进行评估，涵盖个人层面（包括心理和行为因素）以及机构层面（包括支持机制和基础设施）。通过评估这些驱动因素在机构内部的完备程度及影响力，迪拜水电局能够科学确定战略重点，有针对性地制定相关举措，进一步将可持续发展理念深度融入企业文化。