埃及重申支持扩大与阿联酋能源企业的合作

阿通社阿布扎比2026年6月30日电 埃及石油和矿产资源部长卡里姆·巴达维工程师重申，埃及致力于加强与在能源领域运营的阿联酋企业合作，并提供稳定且具有吸引力的投资环境，支持其扩大在埃投资，推动石油和天然气产量增长，实现双方共同利益。

上述表态是在卡里姆·巴达维会见阿联酋Dana Gas公司首席执行官理查德·霍尔期间作出的。双方回顾了Dana Gas公司在埃及的业务运营情况，并讨论了扩大勘探、开发和生产活动的计划，其中包括提高公司位于尼罗河三角洲陆上特许经营区的天然气产量。

巴达维重申，埃及政府将继续支持钻井、勘探和开发计划，提高现有油气田的产量，并加快新发现油气资源的开发进程。

他还表示，埃及高度重视与Dana Gas公司长期建立的战略伙伴关系，并强调，石油和矿产资源部将继续支持合作伙伴，协助其应对面临的挑战。

巴达维补充说，埃及正扩大先进采油技术的应用，包括水平钻井和水力压裂技术，以提高产量，并最大限度提升储量采收率。

理查德·霍尔表示，石油和矿产资源部及其下属机构给予了公司大力支持，并指出，公司最新一轮钻井计划已使其已探明天然气储量增加20%至25%。

他表示，这一成果促使Dana Gas公司决定在勘探计划中新增2口钻井，以加快天然气生产，并充分释放公司在埃及特许经营区的资源潜力。

理查德·霍尔还表示，对埃及石油行业的未来充满信心，并赞赏埃及投资环境持续改善。