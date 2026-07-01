阿联酋总统与乍得总统讨论加强双边合作

阿通社阿布扎比2026年7月1日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下会见了正在阿联酋进行工作访问的乍得共和国总统穆罕默德·伊德里斯·代比·伊特诺阁下。

双方领导人回顾了阿联酋与乍得关系在经济、贸易、发展和可再生能源等多个领域的发展情况，并讨论了进一步加强合作的途径，以支持双方共同的发展重点。双方重申，将在两国50多年双边关系的基础上继续深化合作，通过支持可持续增长的举措，为两国及两国人民创造更加繁荣和福祉。

双方还讨论了阿联酋与乍得《全面经济伙伴关系协定》的谈判进展。该协定签署后，将为推动两国公共部门和私营部门之间的经济合作提供重要框架。

谢赫穆罕默德殿下与乍得共和国总统还就一系列共同关心的地区和国际问题交换了意见。

乍得总统抵达阿联酋时，由阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下在阿布扎比巴廷机场迎接。

总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬；国务部长谢赫沙赫布特·本·纳哈扬·阿勒纳哈扬；最高国家安全委员会秘书长阿里·本·哈马德·沙姆西；阿联酋驻乍得大使拉希德·赛义德·沙姆西，以及多名官员参加会见。