阿提哈德航空增加布鲁塞尔、达卡、克拉科夫、帕尔马和桑给巴尔航线

阿通社阿布扎比2026年7月1日电 为满足持续增长的市场需求，阿提哈德航空宣布扩大其全球航线网络运力，包括增加布鲁塞尔和克拉科夫航线航班频次，将阿布扎比—达卡航线调整为全年运营，并延长飞往桑给巴尔和西班牙马略卡岛帕尔马的季节性航班运营时间。此次调整反映出市场需求持续增长，公司在需求最旺盛的航线上进一步增加运力。

阿布扎比至达卡航线于6月26日正式开通，首航航班满座。受市场需求强劲带动，该航线现已确定转为全年运营。该航线每周运营4班，采用波音777客机执飞，设有28个商务舱座位和374个经济舱座位，既服务于居住在阿联酋的孟加拉国侨民群体，也通过腹舱货运促进两国贸易往来。

受旅客需求持续增长推动，阿提哈德航空飞往印度洋桑给巴尔岛的季节性航线将运营时间延长至2027年3月31日，较原计划于9月结束的运营时间大幅延长。

由空客A321LR执飞的阿布扎比至西班牙马略卡岛帕尔马季节性航线，也将运营至2026年10月18日。

受前往波兰南部旅游需求持续增长带动，阿布扎比至克拉科夫航线自2026年7月27日起，每周航班将由3班增至4班。该航线同样由空客A321LR执飞，连接阿布扎比与欧洲重要文化名城之一克拉科夫。

阿布扎比至布鲁塞尔航线自2026年12月15日起，每周航班将由7班增至11班，新增4个往返航班，全部采用配备头等舱、商务舱和经济舱三舱布局的空客A321LR执飞。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克·德表示，旅客对公司航线网络的反响超出预期。从布鲁塞尔、达卡到克拉科夫、桑给巴尔及帕尔马，多个市场均呈现强劲需求，因此公司决定在需求最旺盛的航线上增加运力。他表示，新增航班和延长季节性航线不仅将吸引更多游客前往阿布扎比，也将进一步加强阿提哈德航空不断扩展的全球航线网络互联互通。