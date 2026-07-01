阿联酋重申致力于开展国际合作，打击恐怖主义滥用人工智能行为

阿通社纽约2026年7月1日电 阿拉伯联合酋长国重申，致力于加强国际合作，应对恐怖组织和极端主义团体滥用人工智能以及新的和新兴技术的问题，并建设安全、可信的网络空间，支持维护全球和平与安全的国际努力。

上述表态是在阿联酋代表团参加第四届联合国反恐周期间举行的反恐高级别会议期间作出的。该代表团包括阿联酋网络安全委员会。第四届联合国反恐周于6月26日至7月2日举行。

阿联酋政府网络安全委员会主席穆罕默德·科威提博士阁下在会议第四场会议上发表讲话。该场会议题为“战略能力建设应对措施：打击人工智能以及新的和新兴技术的滥用”。

科威提表示，人工智能和网络空间的快速发展，为各国政府提供了先进工具，用于发现威胁、保护关键基础设施并加强社会安全。然而，他指出，这些技术也正被恐怖组织和极端主义团体利用，用于大规模传播宣传内容、招募人员并推动其极端化、制作误导性和煽动性的合成媒体内容，以及跨境运作以逃避侦测。他强调，有必要加强国际合作，确保这些技术安全、负责任、可信地发展和使用。

他强调，维护安全的网络空间需要建设具有韧性的国家机构，使其能够跟上技术进步步伐。他指出，仅拥有技术并不足够，还必须辅以强有力的机构、合格的人力资本、安全且由有效框架治理的数据、具有韧性的网络基础设施，以及能够确保快速应对不断演变威胁的机构协调机制。

科威提表示，阿联酋的经验表明，可持续能力建设是应对网络威胁的基石。他指出，投资国家人才、交流业务经验、建立技术伙伴关系，以及加强国家网络和数字韧性，是建设能够适应快速发展并应对未来挑战的机构框架的基本要素。

他补充说，网络威胁不承认国界，因此国际合作已成为紧迫必要。他呼吁扩大各国政府、联合国、私营部门和学术机构之间的伙伴关系，以交流经验、支持国家能力建设，并确保人工智能和网络能力的部署能够促进公正与安全，并符合国际法，包括国际人权法规定的义务。

会议期间，阿联酋还介绍了其综合国家网络安全框架。该框架支持国家应对网络威胁的准备工作，保护关键数字基础设施，并通过机构发展、投资国家人才、促进良好治理原则以及增强数字韧性，加强国家网络防御能力。

阿联酋在结束此次参会时重申，将继续与国际伙伴开展合作，共同构建安全、可信且富有韧性的数字环境，推动负责任地使用人工智能和新兴技术，以支持国际社会打击恐怖主义的努力，并维护地区和国际层面的和平、安全与稳定。