阿提哈德航空庆祝开通法国航线20周年

阿通社阿布扎比2026年7月2日电 阿提哈德航空迎来开通法国航线20周年。自2006年6月开通阿布扎比至巴黎首条航线以来，该公司持续拓展法国市场和全球航线网络。

阿提哈德航空于2006年6月开通法国航线时，每周运营6个往返航班。20年来，随着航空公司不断发展壮大，目前已拥有124架飞机组成的机队，航线网络覆盖全球118个目的地。与此同时，其欧洲市场需求持续增长，公司正迈入新一轮发展阶段。

2006年6月首航巴黎时，阿提哈德航空成立尚不足3年，航线网络覆盖约34个目的地，机队规模为17架飞机。

20年后的今天，阿提哈德航空已在阿布扎比与巴黎之间运营每日最多3班航班，其法国航线网络已扩展至两座城市，并在夏季运营往返法国蔚蓝海岸尼斯的季节性航班。目前，公司全球航线网络已覆盖中东、欧洲、非洲、亚洲、美洲和澳大利亚共118个目的地，由124架飞机执飞。

此次20周年纪念正值阿提哈德航空新一轮增长阶段。目前，公司运力已再次超过一年前水平，并持续扩大欧洲业务布局，通过开通新航线、增加航班频次以及深化代码共享合作，进一步提升区域航线网络服务能力。

与此同时，阿提哈德航空正持续投资未来发展，计划将机队规模扩大至约250架飞机，并实现航空公司整体规模翻番，为法国及其他市场旅客提供更加丰富的出行选择。

阿提哈德航空首席执行官安东尼奥·内韦斯表示，执飞法国航线二十周年是我们深感自豪的一项重要里程碑，而这一成就的核心，在于二十年来选择阿提哈德航空的广大旅客。越来越多的旅客不仅亲身探索阿布扎比，也通过我们的航线网络前往更广阔的世界。我们十分荣幸能够继续欢迎他们登机。