阿通社阿布扎比2026年7月2日电 阿布扎比海关荣获2026年国际贸易奖“边境创新奖”，为该机构再添一项国际荣誉。

该奖项由英国特许出口与国际贸易协会主办，旨在表彰阿布扎比海关运用创新理念和先进技术强化海关生态体系，提升跨境贸易效率及流通水平方面取得的成果。

阿布扎比海关凭借其先进数字平台TradeChain获此殊荣。该平台旨在与全球基于区块链的贸易平台实现互联互通。

TradeChain通过增强信息的可靠性和完整性，并实现信息在安全数字环境中的快速、主动处理，从而提升海关业务的运行效率。

获奖名单于在英国伦敦上议院举行的官方招待会上公布。来自国际贸易和海关领域的高级官员、政策制定者及专家出席了活动。

这一国际认可体现了阿布扎比海关在开发创新解决方案和创新举措方面取得的成功。这些方案和举措提升了海关业务效率，加快了通关程序，并增强了透明度。

上述努力有助于促进贸易顺畅流动，并进一步增强阿布扎比作为全球贸易与物流枢纽的竞争力。

阿布扎比海关表示，此次获得国际认可，得益于阿联酋英明领导层持续提供的支持，同时体现了其致力于采用最新数字解决方案和先进技术的坚定承诺。

这些努力有助于提升供应链的安全性和韧性，便利合法贸易，并支持阿布扎比及阿拉伯联合酋长国的可持续经济发展目标。

阿布扎比海关补充表示，荣获此类国际奖项，将进一步激励其持续打造以创新、战略伙伴关系以及与相关机构更紧密融合为基础的智能化、前瞻性海关生态体系。

这将进一步巩固阿布扎比作为全球领先投资和商业目的地的地位。

国际贸易奖由英国特许出口与国际贸易协会主办，旨在表彰通过在全球商业环境中采用最佳实践和创新解决方案，促进经济增长和推动国际贸易发展的机构及倡议。