迪拜道路与交通管理局推出智能系统 提升公交响应能力和运营准备水平

阿通社迪拜2026年7月6日电 迪拜道路与交通管理局已推出一套由人工智能驱动的系统，用于在各种运营条件下高效管理和运营公交车辆。

该系统监测超过1,100辆公交车，并支持26种运营场景，从而提升运营灵活性，并提高公共交通系统的运行准备水平。

该系统还增强了公交车辆对其他公共交通方式运营变化的响应能力，例如迪拜地铁和迪拜有轨电车，同时提升客户体验，并确保公共交通服务的连续性。

该举措再次确认迪拜道路与交通管理局致力于采用最新先进技术，以提升公共交通系统的效率、灵活性和可持续性。该举措亦符合迪拜迈向智慧城市的发展方向，通过提供满足客户期望并适应城市快速发展的前瞻性服务。

道路与交通管理局公共交通署巴士部主任马尔万·扎鲁尼表示，决策支持系统由公共交通署通过公交运营控制中心与企业技术支持服务部门下属人工智能中心合作开发。该系统依托先进技术，可将决策制定及公交车辆调度所需时间由30至60分钟缩短至不足1分钟，从而提升响应速度以及运营资源管理效率。

扎鲁尼补充表示，通过人工智能中心及迪拜道路与交通管理局企业级Dataiku平台，我们已能够开发先进能力，以支持实时决策，从而有助于提高运营流程管理效率，并进一步巩固迪拜道路与交通管理局在运用人工智能支持智慧出行生态系统方面的领先地位。

扎鲁尼指出，该系统利用实时数据、机器学习技术及先进优化算法，识别最适合的公交车辆，并根据运营需求即时调度，同时保持公共交通网络的运行效率，并将对服务水平的影响降至最低。

公交运营控制中心在确保迪拜公共交通服务顺畅运行及持续提供方面发挥着关键作用。该智能系统亦代表着向基于实时数据分析和智能决策的更高效运营模式迈出的重要一步，从而增强服务可靠性，并提升客户体验。