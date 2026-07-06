沙迦机场已准备就绪迎接暑期出行高峰期间约300万名旅客

阿通社沙迦2026年7月6日电 随着2026年暑期出行高峰到来，沙迦机场预计将在7月至8月期间迎送旅客约300万人次，保障约1.9万架次航班运行，并已启动一体化运营方案，以应对夏季客流高峰。

沙迦机场表示，在与各战略合作伙伴密切协作下，机场已实施全面运营计划，确保旅客通行顺畅，并持续保持最高水平的安全与安保标准。

根据该计划，机场各运营团队及配套服务已全面进入准备状态，并依托绩效监测机制持续提升运营效率，确保各项运行工作高效、有序开展。

与此同时，沙迦机场进一步强化了整个运营体系的协同联动，所有运营及保障团队均已做好充分准备，以高效应对预计增长的旅客流量，并通过持续评估确保机场运行始终保持顺畅稳定。

为方便旅客顺利出行，机场建议旅客至少提前三小时抵达机场，并提前向所属航空公司确认航班信息。同时，旅客还应确认所有旅行证件有效，并提前了解相关行李规定。

沙迦机场还鼓励旅客充分利用机场提供的多项特色服务。其中，已在沙迦推出的居家值机服务可让旅客在家中提前完成值机手续。

抵达机场后，旅客还可使用自助值机设施办理登机手续。此外，贵宾礼遇服务可为旅客提供贵宾休息室服务，由专业团队代办各项出行手续，为旅客及其家属提供更加舒适便捷的出行体验。

沙迦机场表示，将继续提升运营准备水平，不断完善各项服务，以适应持续增长的出行需求，进一步彰显其致力于提供高效、顺畅出行体验的承诺，同时支持沙迦酋长国航空业实现可持续发展。