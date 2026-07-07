阿联酋为全球首个商业垂直机场颁发认证

阿通社迪拜2026年7月7日电 阿联酋民用航空总局（GCAA）与Skyports Infrastructure宣布，全球首个专门建造的商业垂直机场VDX已获得电动垂直起降航空器运营监管认证。

根据阿联酋民用航空总局的认证程序，该设施正式注册为VDX，成为全球首个获得监管认证的专用商业垂直机场，为未来迪拜商业空中出租车服务启动奠定基础。

VDX将作为迪拜规划建设的空中出租车网络中的首个也是主要枢纽。目前，另外3座垂直机场正在建设中。该网络及相关垂直机场由Skyports与迪拜道路与交通管理局合作开发。

此次认证是在阿联酋民用航空总局完成全面评估后授予的，评估内容涵盖垂直机场基础设施、物理特性、运行程序、安全管理体系、应急准备以及对适用监管要求的合规情况。

这一具有里程碑意义的成果进一步巩固了阿联酋作为全球航空、创新及先进航空出行领域领导者的地位，也体现了阿联酋将国家宏伟愿景转化为安全、规范、面向未来基础设施建设的能力。

该项认证有助于实现“我们阿联酋2031”和迪拜经济议程D33的目标，通过推动创新、吸引投资、促进经济多元化以及发展可持续交通解决方案，为国家发展提供支持。

阿联酋民航总局局长赛义夫·穆罕默德·苏维迪表示，全球首个专门建造的商业垂直机场获得认证，是阿联酋历史性的成就，也是航空业未来发展的重要里程碑。

他说，这一成果体现了阿联酋领导层的远见卓识、监管体系的成熟以及国家在保障最高安全水平的同时推动创新的能力。阿联酋不仅正在为航空业未来做好准备，而且正积极塑造航空业未来，并为先进空中交通树立新的国际标杆。

阿联酋民航总局航空安全事务部门助理局长阿基勒·扎鲁尼工程师表示，VDX获得认证不仅意味着一座新型航空设施获得批准，更充分证明阿联酋具备建立新兴航空技术监管体系的能力，并始终保持最高水平的安全标准和监管能力。这一成果体现了民航总局通过前瞻性监管、严格认证程序以及与行业伙伴密切合作推动创新发展的坚定承诺。

Skyports Infrastructure首席执行官邓肯·沃克表示，此次认证是先进空中交通发展的重要里程碑，表明商业eVTOL服务所需的基础设施、运行标准和监管框架已经成为现实。随着VDX正式获得认证，以及迪拜空中出租车网络建设持续快速推进，我们距离商业空中出租车投入运营又迈进一步，并将开启安全、高效、可持续城市交通新时代。”

VDX配备两处专用起降区域、电动航空器快速充电设施以及高通量旅客服务设施。该设施共四层，总建筑面积约3100平方米，商业运营启动后年旅客吞吐能力可达17万人次。

此次认证体现了阿联酋民用航空总局、迪拜道路与交通管理局、Skyports以及参与迪拜未来空中出租车生态系统建设的其他战略合作伙伴之间的紧密协作。

借助这一重要里程碑，阿拉伯联合酋长国继续展现其对航空安全、可持续交通和负责任创新的坚定承诺，同时进一步巩固其在塑造全球未来交通体系中的重要作用。