阿提哈德航空与津巴布韦Fastjet建立新合作伙伴关系 拓展非洲航线网络

阿通社阿布扎比2026年7月7日电 阿提哈德航空与津巴布韦Fastjet航空签署谅解备忘录，将建立新的联运合作、代码共享协议以及常旅客合作伙伴关系。

此次合作将提升双方航线互联互通水平，使旅客能够通过单一票务系统购买机票，便捷前往两家航空公司目前运营的目的地。协议于2026年7月7日在哈拉雷签署，并将于2026年8月24日起开放销售。

根据合作协议，搭乘阿提哈德航空航班的旅客可转乘津巴布韦Fastjet航空航班前往布拉瓦约、维多利亚瀑布城以及南非约翰内斯堡，并通过一张联程机票完成整个行程。

此次合作建立在阿提哈德航空即将开通的阿布扎比至哈拉雷直飞航线基础之上。该航线计划于2027年3月24日正式开通，将把阿提哈德航空的服务范围从津巴布韦首都进一步延伸至布拉瓦约和维多利亚瀑布城，同时也为阿提哈德航空全球网络内的旅客提供更加便捷的出行方式。

对于津巴布韦Fastjet航空而言，此次合作也将帮助其旅客更加便利地前往阿布扎比以及阿提哈德航空覆盖的全球航线网络。经停阿布扎比的旅客可游览海滨大道、萨迪亚特岛上的阿布扎比卢浮宫，或体验城市之外的沙漠风光，并可通过

阿布扎比中途停留计划享受最多两晚免费酒店住宿。

津巴布韦Fastjet航空还将成为阿提哈德贵宾会员计划的第32家航空合作伙伴，未来双方旅客将可共同享受常旅客会员权益。

阿提哈德航空首席营收与商务官阿里克·德表示，非洲是阿提哈德航空发展战略中的重要组成部分，而与津巴布韦Fastjet航空这样的合作伙伴建立合作关系，是我们扩大航线覆盖范围、为旅客开启更多非洲目的地的重要方式。从哈拉雷到维多利亚瀑布城，旅客如今可以通过一张机票规划津巴布韦境内的行程，我们期待在此基础上进一步深化双方合作。”

津巴布韦Fastjet航空业务首席执行官兼国家负责人多纳休·科尔特斯表示，这标志着我们认为具有重要意义的合作伙伴关系正式开启。我们非常高兴能够与全球领先航空公司之一阿提哈德航空携手合作，共同探索提升互联互通、拓展客户出行选择以及进一步加强津巴布韦与国际重点市场联系的机会。

Fastjet航空首席商务官薇薇安·鲁武亚表示，此次合作为津巴布韦的客户打开了通往世界的大门。从哈拉雷出发，旅客现在可以无缝衔接阿提哈德航空的全球航线网络，前往阿布扎比以及中东、亚洲、欧洲等地区的众多目的地，且全程仅需一张机票。我们很高兴能够帮助津巴布韦人民更加便捷地前往更多国际目的地。