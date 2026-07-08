阿联酋2025年外国直接投资存量达1.17万亿迪拉姆 位居全球第九

阿通社迪拜2026年7月8日电 根据联合国贸易和发展会议《世界投资报告》，阿联酋2025年吸引外国直接投资流入483亿美元（1773亿迪拉姆），连续第四年创下历史新高，同比增长6%。阿联酋现已位列全球外国直接投资目的地第九位。

阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下表示：“根据最新发布的《世界投资报告》，阿联酋继续巩固其作为全球投资与机遇目的地的地位。2025年，我们吸引了创纪录的1773亿迪拉姆外国直接投资流入，同比增长6%；与此同时，外国直接投资存量增至1.17万亿迪拉姆。”

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下补充表示：“阿联酋在全球外国直接投资流入目的地中位列第九，并连续第三年凭借共计1,562个绿地项目保持全球第二位。”

谢赫穆罕默德·本·拉希德殿下表示：“我们的目标是到2031年将外国直接投资存量提高至2.2万亿迪拉姆，并实现每年吸引2400亿迪拉姆外国直接投资流入。这些数字不仅仅是经济指标，而是国家愿景、统一的团队的奉献精神，以及国际社会对一个能够将雄心化为现实、将机遇转化为成就的国家所给予信任的成果。我们祈愿阿联酋更加美好的未来。”

由投资部发布的《2026年阿联酋外国直接投资报告》记录了阿联酋在全球投资环境日益趋于审慎的背景下持续保持的这一投资表现，在这一环境下，国际资本在投资选择方面愈加审慎。报告认为，这种持续性表现反映了全球投资者对阿联酋长期发展愿景、政策选择以及支撑其投资环境的制度框架所保持的长期信心，其取得的成果亦体现了《2031年国家投资战略》设定的目标。

阿联酋投资部长穆罕默德·哈桑·苏韦迪表示：“2025年，阿联酋的投资发展势头继续增强。过去数年间，阿联酋持续吸引创纪录规模的外国直接投资流入，并于2021年至2025年期间实现24%的复合年增长率，这体现了我们作为一个国家所作出选择的实力。2025年的独特之处不仅在于流入资本的规模，更在于其构成。投资继续向各个行业实现多元化，在质量方面不断深化，并在来源地域方面进一步拓展。”

我们致力于通过持续推进政策法规、降低准入门槛、改善营商环境以及拓展全球合作伙伴关系，来增强各方对这一发展轨迹的信心。展望未来，《国家投资战略》为2031年设定了明确的方向：巩固我们在全球领先投资目的地中的地位，并实现每年650亿美元（2400亿迪拉姆）的外国直接投资流入量。

报告进一步强调，阿联酋投资所呈现的形式已日趋成熟。尽管绿地项目仍然是流入阿联酋外国直接投资的主要形式，占比接近45%，但合并与收购持续增长，占比达到8%，而再投资占比达到11.2%。

与此同时，创业生态系统亦趋于成熟：融资轮次规模不断扩大，平均单笔交易规模达到920万美元（3380万迪拉姆），较此前水平几乎翻了一番，这反映出企业正由初创阶段迈向规模化发展阶段。

在绿地外国直接投资方面，已宣布1,562个项目，资本支出总额达到341亿美元（1,252亿迪拉姆），约占全球总额的1.8%。

制造业以30%的占比位居首位，主要受旨在发展该行业工业基础并吸引未来投资的标志性项目推动；通信业占29%，主要由“星际之门阿联酋”项目带动。该项目是OpenAI的首个国际部署，为一个装机容量达1吉瓦的工智能园区，目前正由阿布扎比与阿联酋G42公司合作开发，并受数字基础设施持续需求的支持；房地产业占7%，主要受财富迁移以及阿联酋不断巩固其作为全球人才首选居住地的地位所推动。

这一活动转化为切实的经济影响。2025年，绿地外国直接投资在交通运输与仓储、商务服务、软件与信息技术、汽车制造、金融服务以及通信等多个领域创造了超过65,000个就业岗位，直接推动了阿联酋经济多元化。

阿联酋在全球外国直接投资环境明显趋于更加审慎选择的背景下，持续保持其外国直接投资表现。尽管全球外国直接投资在连续三年下降后于2025年恢复增长，达到约1.6万亿美元（5.9万亿迪拉姆），但这一复苏表现为资本进一步集中于数量更少的经济体、更少的行业，以及数量更少但规模更大的投资承诺。各地区表现出现明显分化：中东、北美和西欧推动了增长，而其他地区则出现收缩。其中，中东地区以72.4%的绿地投资资本支出增幅位居全球首位，阿联酋作为该地区的主要推动力量，贡献了地区绿地投资资本支出的38%。

报告指出，这一韧性建立在数十年来审慎政策选择所奠定的坚实基础之上，其支柱包括长期发展愿景、前瞻性监管框架、世界一流的基础设施、全球互联互通以及雄厚的人才基础。报告还量化了国内直接投资的贡献，其规模估计为1,000亿至1,190亿美元，约相当于年度外国直接投资流入的2.0至2.5倍。

展望未来，《2031国家投资战略》为阿联酋未来吸引外国直接投资的目标提供了路线图，并设定了直至2031年的年度外国直接投资流入目标。该战略明确提出，到2031年将年度外国直接投资流入提高至650亿美元，并实现外国直接投资存量达到6,000亿美元（2.2万亿迪拉姆）。为进一步强化这一承诺，阿联酋内阁于2025年11月批准设立国家投资基金，初始资本为100亿美元（367亿迪拉姆），以进一步支持吸引投资。

投资部继续牵头推进这一议程，通过支持重点领域投资、为全球资本提供灵活且具竞争力的投资环境、深化双边投资关系，并作为国际和本地投资者值得信赖的合作伙伴。投资部与联邦及地方政府机构、投资促进机构、私营部门以及国际合作伙伴保持密切合作，制定前瞻性政策，增强阿联酋投资价值主张，并开辟促进长期经济增长的新途径。