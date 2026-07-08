财政部与国际货币基金组织讨论阿联酋财政发展前景

阿通社阿布扎比2026年7月8日电 阿联酋财政部在阿布扎比总部欢迎国际货币基金组织代表团到访。此次访问是持续加强双方合作努力的一部分，双方并就阿联酋最新财政发展和财政政策进行了讨论。

会议由财政部副部长尤尼斯·哈吉·胡里出席，国际货币基金组织代表团则由国际货币基金组织驻阿联酋代表团团长赛义德·巴哈什率领，双方多位专家和专业人士亦出席会议。

会议全面回顾了阿联酋的财政绩效、政府财政政策的最新发展及下一阶段的优先事项，并评估了阿联酋2025年及2026年上半年的财政成果。双方还讨论了中期财政框架和财政风险管理机制。

双方还就近期财政发展对阿联酋国家预算的影响、能力建设优先事项及技术援助进行了深入技术讨论，并回顾了公共债务的发展情况、未来主权债券发行计划以及国内资本市场的发展情况，同时探讨了未来进一步深化和发展这些领域的机遇。

财政部副部长尤尼斯·哈吉·胡里在会议期间表示：“在阿联酋具有前瞻性领导层的指导下，财政部持续稳步推进巩固可持续财政模式，该模式建立在韧性、高效资源管理和政府收入多元化的基础之上。我们与国际货币基金组织保持定期交流，再次彰显了财政部致力于采用财政治理国际最佳实践和国际公认标准的承诺，同时持续加强财政政策和税收制度，以增强金融稳定，并保障公共资源面向未来世代的可持续性。在全球环境日益动态变化以及不断出现新风险的背景下，这一承诺尤为重要，因为这要求各方加强密切协调，并实行审慎的公共财政管理。”

他补充说：“阿联酋在2025年及2026年上半年取得的强劲财政表现和财政成果，反映了我们公共财政管理战略的有效性，以及我们预判潜在挑战并高效应对这些挑战的能力。

“展望未来，我们将继续致力于推进支持《2026年联邦预算》目标的各项举措和政策，特别注重加强风险管理框架，并制定创新的公共债务管理战略，以支持财政部更广泛的发展目标。”