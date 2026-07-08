投资部长：阿联酋正稳步迈向2031年国家投资战略目标，进一步巩固其全球投资地位

阿通社阿布扎比2026年7月8日电 阿联酋投资部长穆罕默德·哈桑·苏韦迪强调，阿拉伯联合酋长国继续巩固其作为全球领先投资目的地的地位，这一地位得到先进的经济和立法框架以及旨在增强国家竞争力并吸引高质量投资的明确战略愿景的支持。

在投资部发布《2026年阿联酋外国直接投资报告》之际，阿联酋投资部长穆罕默德·哈桑·苏韦迪在接受阿联酋通讯社采访时表示，该报告重点介绍了阿联酋2025年创纪录的投资表现。他指出，阿联酋吸收的外国直接投资流入连续第四年创历史新高，达到483亿美元；阿联酋同时跃居全球外国直接投资目的地第九位。

在采访中，苏韦迪阐述了阿联酋投资格局的主要特点，以及未来一段时期的战略重点。

关于阿联酋未来几年吸引外国直接投资的目标，以及全球投资者最为关注的投资领域，苏韦迪表示，《2031国家投资战略》确立了明确目标，包括到2031年将年度外国直接投资流入提高至2,400亿迪拉姆（约650亿美元），并将阿联酋外国直接投资存量提升至2.2万亿迪拉姆（约6,000亿美元）。

他补充说，阿联酋正稳步迈向实现上述目标。2025年，阿联酋吸收外国直接投资流入达到483亿美元，再创历史新高，并超过了2025年设定的370亿美元中期目标。这一水平相当于2031年年度外国直接投资流入目标的约74%，以及外国直接投资累计存量目标的53%。

投资部长表示，就资本支出而言，汽车制造业位居吸引绿地外国直接投资各行业之首，占资本支出总额的30%以上；通信业位居第二，其增长主要受数据中心和人工智能基础设施投资带动，占资本支出的29%。

房地产业资本支出达19亿美元，同比增长71%；交通运输与仓储业按绿地投资资本支出计算位居第四，体现了阿联酋作为全球物流和贸易枢纽的地位。

他指出，国内直接投资估计介于1,000亿至1,190亿美元之间，约相当于年度外国直接投资流入的2.5倍。他表示，这反映出最熟悉阿联酋政策环境和增长前景的投资者对阿联酋的信心，同时也促进了各经济领域、基础设施和知识基础的发展，从而吸引更多外国资本。

他强调，阿联酋将在下一阶段继续推进这一方针，通过完善政策和法规、降低市场准入壁垒、改善营商环境、扩大全球伙伴关系，并通过初始资本约100亿美元的国家投资基金提供更多制度支持，加快投资项目的落地和扩大投资规模。他表示，这些举措将进一步巩固阿联酋作为全球领先投资和商业目的地之一的地位。

关于吸引人工智能和先进技术领域投资，苏韦迪表示，阿联酋是最早将人工智能技术应用于政府运作的国家之一，并充分认识到其在塑造未来经济中的关键作用。他指出，人工智能和先进技术如今已成为全球投资者最优先关注的投资领域之一。

他补充说，据估计，到2030年，人工智能将贡献阿联酋国内生产总值的约14%，这将是中东地区占比最高且增长速度最快的贡献。

部长解释说，人工智能和先进技术是《2031年国家投资战略》下的优先领域之一。该部正致力于建立综合生态系统，包括计算基础设施、科学研究和人才培养，包括通过穆罕默德·本·扎耶德人工智能大学，同时将激励措施导向在自动化和人工智能应用方面处于领先地位的公司和行业。

苏韦迪指出，通信部门，包括数据中心和人工智能基础设施，于2025年约占绿地外国直接投资资本支出的29%，成为此类投资的第二大流向领域。这一增长得益于全球三大云计算服务提供商在阿联酋设立云区域，以及已建成总容量超过250兆瓦的数据中心基础，目前另有500兆瓦的数据中心容量正在开发建设中。

他补充说，阿联酋通过其主权投资机构的努力，以及领先国家企业和中小企业的参与不断增加，巩固了其作为全球主要投资国的地位。2025年，阿联酋的对外外国直接投资达到634亿美元；截至2025年底，该国对外外国直接投资存量达到4,027亿美元，超过其吸收外国直接投资存量，使阿联酋跻身全球资本净输出经济体的少数经济体之列。

他进一步指出，阿联酋企业继续加强其国际影响力。2025年，阿联酋的对外并购创历史新高，达182亿美元，共完成117宗交易；有关交易由主要国家机构引领，并得到私营部门企业参与不断增加的支持，体现了阿联酋投资生态系统的深度和全球覆盖范围。

苏韦迪最后强调，外国直接投资的结构正日益与国民经济的结构及其主要增长领域保持一致。他说，2025年创纪录的483亿美元外国直接投资流入，以及截至2025年底阿联酋吸收外国直接投资存量增至3,189亿美元，充分体现了该国投资环境的吸引力，以及国际投资者对阿联酋的高度信心。