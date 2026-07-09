阿通社阿布扎比2026年7月9日电 EMSTEEL集团宣布，阿布扎比将于2027年3月16日至18日举办ResponsibleSteel论坛。这将是这一国际旗舰论坛首次落户中东和北非地区。

EMSTEEL将担任为期三天论坛的首席赞助商。论坛预计将汇聚钢铁产业链各方高级代表，包括政策制定者、投资者、技术供应商、钢铁生产企业、客户以及公共和私营部门代表。

论坛将围绕工业转型、气候行动和难减排行业未来发展等议题展开深入交流，展示阿布扎比作为全球重要产业对话平台的作用，同时彰显EMSTEEL在推动负责任钢铁生产、促进钢铁价值链向低排放、更具竞争力和更具韧性方向发展的领先地位。

EMSTEEL集团首席执行官赛义德·古姆兰·鲁迈斯表示，ResponsibleSteel论坛首次在中东和北非地区举办，对EMSTEEL、阿联酋以及全球钢铁行业都具有重要战略意义。这不仅体现了阿布扎比作为国际工业转型和气候合作中心地位不断提升，也进一步巩固了EMSTEEL在负责任钢铁生产领域的领先优势。随着脱碳持续重塑行业运营模式、投资方向和长期竞争力，论坛将为全球利益相关方提供重要平台，共同探讨推动钢铁行业实现更加坚韧、更具可持续性的务实解决方案。

ResponsibleSteel首席执行官安妮·希顿表示，在全球发展环境不断变化的背景下，清洁能源基础设施的重要性日益凸显，阳光地带经济体在推动低排放钢铁转型方面正发挥越来越重要的作用。2027年论坛将汇聚钢铁价值链各环节代表，围绕负责任钢铁未来开展全球对话，并通过加强多方合作，将共同愿景转化为协同行动，加快建设更加负责任、低排放的钢铁产业。

随着全球产业加快推进脱碳转型，论坛将围绕负责任炼钢的发展方向及行业脱碳实施路径展开讨论。

与会代表将重点探讨扩大负责任钢铁生产、完善认证与核查体系、提升排放监测和报告能力，以及增强市场对低排放钢铁产品信心等议题。

2027年论坛在阿布扎比举行正值全球钢铁行业深刻变革的重要阶段。随着监管政策、投资重点、客户需求和国际可持续发展标准持续演进，论坛将为深化国际合作、推动务实解决方案落地以及构建兼顾竞争力和可持续发展的产业生态体系发挥积极作用。