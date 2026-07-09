阿通社阿布扎比2026年7月9日电 阿联酋总统谢赫穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下与科威特国埃米尔谢赫米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫殿下就两国兄弟关系及进一步加强合作，特别是在发展和经济领域的合作进行了讨论，以支持双方共同利益以及两国人民的繁荣与福祉。

上述讨论是在谢赫穆罕默德殿下对科威特进行兄弟般访问期间，于巴彦宫举行的会晤上进行的。

会晤开始时，科威特埃米尔殿下欢迎阿联酋总统殿下到访。双方领导人进行了亲切交谈，体现了两国领导层和人民之间深厚的兄弟情谊。

双方还就共同关心的地区和国际问题，包括中东局势发展交换了意见。在此背景下，双方强调，应加强地区稳定和持久和平的基础，以支持本地区各国及其人民的发展与繁荣。

谢赫米沙勒·艾哈迈德·贾比尔·萨巴赫殿下设午宴款待阿联酋总统殿下及其随行代表团。

出席会晤和午宴的阿联酋代表团成员包括：阿联酋副总统、副总理兼总统办公厅主任谢赫曼苏尔·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋副总理兼内政部长谢赫赛义夫·本·扎耶德·阿勒纳哈扬中将殿下；总统办公厅特别事务副主任谢赫哈姆丹·本·穆罕默德·本·扎耶德·阿勒纳哈扬殿下；阿联酋总统顾问谢赫穆罕默德·本·哈马德·本·塔赫农·阿勒纳哈扬阁下；以及多名阿联酋高级官员。

出席会晤的科方人员包括：科威特国王储谢赫萨巴赫·哈立德·哈马德·萨巴赫殿下；首相谢赫艾哈迈德·阿卜杜拉·艾哈迈德·萨巴赫殿下；第一副首相兼内政大臣谢赫法赫德·优素福·萨乌德·萨巴赫阁下；以及多位谢赫、部长和科威特高级官员。

兄弟般访问结束时，阿联酋总统殿下离开科威特。科威特王储殿下以及多位谢赫、部长和高级官员前往埃米尔机场送行。