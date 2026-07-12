阿通社迪拜2026年7月12日电 迪拜水电局在其业务运营的13项关键绩效指标中排名第一，并在区域指标中居于领先地位，表明迪拜的卓越不仅以规模衡量，更以影响力衡量。

迪拜水电局录得全球最低的客户年均停电时间，每名客户每年平均仅0.82分钟（49秒），并录得最低的输配电网络损耗率为2%。供水网络损耗率为4.4%，属全球最低水平之一。迪拜电力系统的可靠性和可用性超过99.99%。

这一成就得到先进智能技术的支持，包括自动智能电网恢复系统；该系统可隔离受影响的馈线，并在无需人工干预的情况下自动恢复服务，确保全天候不间断服务。

由阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下发起的“Dubai-It”，提供了一个实践框架，确认没有执行的雄心毫无价值，而迅速、严谨地取得成就是衡量成功的真正标准。

“Dubai-It ”方法体现在迪拜各机构的项目和倡议中；在这些项目和倡议中，雄心被转化为有形成就，卓越以执行速度和履行质量衡量。

在此背景下，迪拜水电局提供了这一理念的实践范例，将愿景转化为世界一流基础设施，将构想转化为开创性项目，并将成果转化为全球领先的成就和绩效指标。

“‘Dubai-It ’倡议再次证明了迪拜无限的雄心。每当我们认为已经到达顶峰时，阿联酋副总统、总理兼迪拜酋长谢赫穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆殿下的倡议便开辟更广阔的视野，强调发展是一个持续不断的历程。

迪拜水电局董事总经理兼首席执行官赛义德·穆罕默德·塔耶尔表示：“在迪拜水电局，我们将这一愿景转化为变革性项目和可衡量的成果；在这里，时间创造机遇，构想赋能进步，每一项成就都成为取得更大成就的基础。”

“在迪拜水电局，我们采用一个综合运营框架，将清晰愿景、前瞻性规划、严谨执行和战略伙伴关系相结合，以确保在能源和水务领域取得可衡量的成果。我们继续实施项目，这些项目不仅满足迪拜当前需求，而且预见其经济和人口快速增长的需要，提升该酋长国面向未来的准备程度，并巩固其作为全球可持续发展枢纽的地位。”塔耶尔补充说。

穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园是能源领域采用“Dubai-It”方法的最突出范例之一，它将雄心勃勃的愿景转化为基于独立发电商模式的全球最大单一场址太阳能公园。该太阳能公园的总发电容量已达到3,860兆瓦，到2030年将超过8,000兆瓦，超出最初设定的5,000兆瓦目标。这反映了迪拜不断提高雄心标准，并将计划转化为超出预期成就的能力。

该太阳能公园第四期工程作为创新的全球范例，将光伏技术和聚光太阳能发电技术相结合，并已获得4项吉尼斯世界纪录。与此同时，第七期工程通过增加清洁能源容量和采用先进储能解决方案，进一步加强迪拜的清洁能源生态系统。

迪拜水电局为开发穆罕默德·本·拉希德·阿勒马克图姆太阳能公园而采用的独立发电商模式，是“Dubai-It”方法最成功的应用之一。该模式已将公私伙伴关系转化为加快项目实施、提高经济效率和吸引全球投资的关键驱动力。

该模式增强了投资者信心，并吸引了国际开发商和金融机构的大量投资，营造了高度竞争的环境，促进降低全球可再生能源技术成本，并加快部署清洁能源项目。

因此，迪拜的经验不仅节省了本地成本，而且为太阳能成本确立了新的全球基准，并对全球向可持续能源转型产生积极影响。

目前，清洁能源占迪拜能源结构的21.5%以上，预计到2030年将达到36%，从而支持迪拜到2050年实现100%清洁能源生产容量的长期雄心。

严谨执行的方法也体现在哈塔水力发电厂；该项目是海湾合作委员会地区首个同类项目。这座250兆瓦电站的储能容量为1,500兆瓦时，使用寿命最长可达80年。

与此同时，迪拜水电局继续通过包括太阳能发电、聚光太阳能发电、蓄电池储能技术和绿色氢气在内的均衡组合，实现能源来源多元化。这些举措支持建设一个更具韧性、更可持续并为未来做好准备的能源生态系统。

迪拜水电局正在为其延续至2035年的智能电网战略投资70亿迪拉姆。该战略包括6个关键主题和19项赋能要素，旨在提高输配电效率、减少损耗并优化负荷管理。

迪拜水电局还利用人工智能和先进数字技术预测和管理风险，加快响应时间并确保服务连续性。自2017年推出以来，截至2026年6月中旬，“拉马斯”已通过迪拜水电局的各个通信渠道处理超过1,300万项咨询。

这一综合框架表明，迪拜水电局=不仅开发和运营基础设施项目=，而且创建作为全球基准的创新运营、投资和技术模式。

从可再生能源和水安全到数字化转型及战略伙伴关系，迪拜水电局通过将愿景转化为行动、将计划转化为现实、将成就转化为可持续影响，提供了“迪拜行动”方法的实践范例。通过这一方法，迪拜水电局继续巩固其作为公用事业全球标杆和塑造迪拜可持续未来的关键贡献者的地位。