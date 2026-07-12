阿通社沙迦2026年7月12日电 据沙迦经济发展局发布的年度上半年成果报告，2026年上半年沙迦新签和续期的营业执照总数达到38,169份，较去年同期增长2%。

沙迦经济发展局公布了经济部门最重要的发展和事件，以及该局在所有领域和活动中采取的措施和所作努力，并显示，

2026年这一期间新签营业执照数量达到4,597份，增长率为5%；续期营业执照数量达到33,572份，较去年同期增长2%。

该报告为与该酋长国经济部门开展业务往来的各方提供了综合参考工具，并重点说明了所取得的最重要成果。这证实了沙迦经济发展局致力于实现均衡和可持续的经济表现，并增强各领域业务连续性的努力。

按类别划分，新签的商业执照为2,514份，其后是专业执照，同期共新签1,407份。其后，工业执照数量为276份，而“Eitimad”执照以233份位列第四。此外，电子商商务执照总数为167份。

就2026年上半年续期的营业执照而言，续期商业执照达到21,619份，其后是专业执照，共9,479份，再后是工业执照，共1,854份。此外，“Eitimad”执照以413份位列第四，电子商务执照总数为207份，较去年上半年增长52%。

根据按分支机构划分的本年度上半年新签营业执照地理分布情况，该局总部新签营业执照数量达到2,156份；其后是工业区分局，为1,492份；再后是中部地区分局，为484份；豪尔费坝分局新签营业执照数量达到271份。此外，卡尔巴分局录得157份营业执照，而迪巴希森分局录得37份营业执照。

就按分支机构划分的续期营业执照而言，工业区分局以约14,989份位居首位，其后是总部，为12,675份。另一方面，中部地区分局录得3,279份营业执照，豪尔费坎分局为1,342份。此外，卡尔巴分局录得1,051份营业执照，迪巴希斯恩分局办结236份营业执照。

此外，沙迦经济发展局致力于与商户和消费者合作，在双方之间建立公平关系。因此，该局通过提供平台、网站和持续开展实地访问等一切可能方式，与沙迦市场中的消费者进行沟通，以提高其意识并告知其基本权利。这使2026年上半年商业监管业务总数达到90,106笔。

在商业保护领域，沙迦经济发展局在本年度上半年录得共12,429宗商业保护投诉。具体而言，消费者保护投诉占最大份额，为11,134宗；其后是商业欺诈投诉，为795宗；服务代理商投诉数量为500宗。

就此，沙迦经济发展局主席哈马德·阿里·阿卜杜拉·马哈茂德表示，经济指标证实该酋长国持续保持投资势头和可持续增长，并指出，这些结果反映了商业界和投资者对沙迦在各领域提供的有前景经济机遇的信心。

他强调，沙迦经济在本年度上半年表现出非凡韧性和强劲增长能力，即使面对周边地缘政治紧张局势和地区挑战亦是如此；这证实该酋长国凭借经济多元化、基础设施发展以及在该酋长国各城市持续推进发展和建设项目，已成功将挑战转化为真正的增长机遇。

他补充说，沙迦将继续巩固其作为该地区最突出的投资目的地之一的地位，这一地位建立在多元化经济、支持增长的政策、公共和私营部门之间的有效伙伴关系，以及持续完善促进营商环境的立法和服务的基础上。