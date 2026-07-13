阿通社迪拜2026年7月13日电 迪拜多种商品交易中心今日宣布，根据迪拜海关数据，迪拜2025年钻石贸易总额达到417亿美元，创历史新高。

数据显示，迪拜钻石贸易额较2024年的358亿美元增长16.2%，单年增加58亿美元；钻石交易量达到3.595亿克拉，同比增长42.5%。这是迪拜首次在同一年内同时创下钻石贸易额和交易量新高。

天然钻石是推动增长的主要动力，2025年贸易额达399亿美元，占钻石贸易总额的95.8%。迪拜全年交易天然毛坯钻石2.052亿克拉，较2024年增长约34%，为历史第二高水平。天然抛光钻石贸易额达到187亿美元，同比增长近25%。

自2020年以来，经由迪拜的钻石贸易额增长139%，交易量增长100%；天然抛光钻石贸易额增长246%。过去10年，迪拜钻石贸易额和交易量分别增长63%和44%。

彩色宝石贸易同样表现强劲，2025年贸易额达11亿美元，同比增长48%，进口额和再出口额分别增长68.8%和33.5%。合成钻石和工业钻石合计约占钻石交易总克拉量的39%。

迪拜多种商品交易中心运营迪拜钻石交易所；该交易所是本地区最大的钻石招标设施，并汇聚了世界领先的钻石交易群体之一。凭借涵盖安全物流、海关便利化、金融服务、钻石分级、技术和专业基础设施的一体化生态系统，迪拜钻石交易所继续巩固迪拜作为全球钻石贸易世界领先枢纽的地位。